Худеем на обедах: замените эти 3 продукта и увидите изменения

Иногда даже небольшие изменения на кухне могут значительно улучшить ваше питание. Если вы хотите открыть для себя новые вкусы и предпочитаете более лёгкие обеды, вот несколько вдохновляющих идей.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста с соусом песто

Сладкий картофель вместо обычного

Не стоит недооценивать этот овощ. Сладкий картофель богат клетчаткой и витамином А. В 100 граммах содержится около 50% суточной нормы этого витамина. Он также богат калием, фосфором, магнием и витаминами С, Е и группы B. Благодаря низкому гликемическому индексу, сладкий картофель безопасен для людей с инсулинорезистентностью или диабетом. Его сладковатый вкус отлично сочетается с овощами, мясом и блюдами азиатской кухни, пишет ikura.cz.

Цельнозерновые макароны вместо обычных

Цельнозерновые макароны — это отличный выбор для тех, кто заботится о своём здоровье. В 100 граммах таких макарон содержится 8 граммов клетчатки, что вдвое больше, чем в коричневом рисе, и в восемь раз больше, чем в белом. Если вам не нравится их вкус, попробуйте смешивать их с обычными макаронами в пропорции 50/50. Это поможет вам постепенно привыкнуть к новому вкусу и добавить больше питательных веществ в свой рацион.

Злаки

Злаки часто недооценивают, но они могут стать отличным дополнением к вашему рациону. Горошек, например, содержит 13 граммов клетчатки на 100 граммов продукта. Он поможет вам дольше чувствовать сытость и улучшит работу кишечника. Злаки также подвергаются меньшей обработке, что замедляет поступление сахара в кровь. Это особенно важно для тех, кто хочет избежать резких колебаний уровня глюкозы в организме.

Кускус и рис

Кускус — это быстрый и удобный вариант для обеда, но его гликемический индекс довольно высок. Поэтому употреблять его следует умеренно. Рис, хотя и популярен, содержит меньше клетчатки. В белом рисе её всего 1 грамм на 100 граммов, а в коричневом — около 4 граммов. Если вы не можете обойтись без риса, выбирайте более тёмные сорта и сочетайте их с овощами или белками. Это поможет сбалансировать его влияние на уровень сахара в крови.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.



Бата́т или ипомея батат (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».

