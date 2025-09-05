Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вторичное жильё в моде: россияне штурмуют банки
Сентябрь диктует свои правила: что нужно сделать с садом до середины месяца
Главные пожиратели электроэнергии: эти бытовые приборы скрыто опустошают ваш кошелёк
После пяти месяцев хорошего отношения: Анна Заворотнюк ошеломлена странным поступком няни
Мир на грани новой зависимости: технологии обещают стройность без усилий — парадоксы будущего
Смертельный ужин в японском стиле: какие роллы гарантированно отправят вас в больницу
Битва титанов: кто выйдет победителем после слияния SMBC Aviation и Air Lease
Доктор с хвостом: он не носит халата и не знает наук, но его любовь лечит сильнее любых лекарств
10 кроссоверов с роскошной внешностью и народной ценой: выглядят на 3 млн, стоят вдвое меньше

Худеем на обедах: замените эти 3 продукта и увидите изменения

Еда

Иногда даже небольшие изменения на кухне могут значительно улучшить ваше питание. Если вы хотите открыть для себя новые вкусы и предпочитаете более лёгкие обеды, вот несколько вдохновляющих идей.

Паста с соусом песто
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста с соусом песто

Сладкий картофель вместо обычного

Не стоит недооценивать этот овощ. Сладкий картофель богат клетчаткой и витамином А. В 100 граммах содержится около 50% суточной нормы этого витамина. Он также богат калием, фосфором, магнием и витаминами С, Е и группы B. Благодаря низкому гликемическому индексу, сладкий картофель безопасен для людей с инсулинорезистентностью или диабетом. Его сладковатый вкус отлично сочетается с овощами, мясом и блюдами азиатской кухни, пишет ikura.cz.

Цельнозерновые макароны вместо обычных

Цельнозерновые макароны — это отличный выбор для тех, кто заботится о своём здоровье. В 100 граммах таких макарон содержится 8 граммов клетчатки, что вдвое больше, чем в коричневом рисе, и в восемь раз больше, чем в белом. Если вам не нравится их вкус, попробуйте смешивать их с обычными макаронами в пропорции 50/50. Это поможет вам постепенно привыкнуть к новому вкусу и добавить больше питательных веществ в свой рацион.

Злаки

Злаки часто недооценивают, но они могут стать отличным дополнением к вашему рациону. Горошек, например, содержит 13 граммов клетчатки на 100 граммов продукта. Он поможет вам дольше чувствовать сытость и улучшит работу кишечника. Злаки также подвергаются меньшей обработке, что замедляет поступление сахара в кровь. Это особенно важно для тех, кто хочет избежать резких колебаний уровня глюкозы в организме.

Кускус и рис

Кускус — это быстрый и удобный вариант для обеда, но его гликемический индекс довольно высок. Поэтому употреблять его следует умеренно. Рис, хотя и популярен, содержит меньше клетчатки. В белом рисе её всего 1 грамм на 100 граммов, а в коричневом — около 4 граммов. Если вы не можете обойтись без риса, выбирайте более тёмные сорта и сочетайте их с овощами или белками. Это поможет сбалансировать его влияние на уровень сахара в крови.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Бата́т или ипомея батат (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Садоводство, цветоводство
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Популярное
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США

Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?

Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Последние материалы
Вторичное жильё в моде: россияне штурмуют банки
Сентябрь диктует свои правила: что нужно сделать с садом до середины месяца
Главные пожиратели электроэнергии: эти бытовые приборы скрыто опустошают ваш кошелёк
После пяти месяцев хорошего отношения: Анна Заворотнюк ошеломлена странным поступком няни
Мир на грани новой зависимости: технологии обещают стройность без усилий — парадоксы будущего
Смертельный ужин в японском стиле: какие роллы гарантированно отправят вас в больницу
Битва титанов: кто выйдет победителем после слияния SMBC Aviation и Air Lease
Доктор с хвостом: он не носит халата и не знает наук, но его любовь лечит сильнее любых лекарств
10 кроссоверов с роскошной внешностью и народной ценой: выглядят на 3 млн, стоят вдвое меньше
То, что делают миллионы, может обернуться болью: неожиданная правда о йогуртных крышках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.