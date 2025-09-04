Нут творит чудеса: всего 7 ингредиентов и 5 минут — этот салат станет вашим фаворитом навсегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Этот простой салат на основе нута идеально подходит для быстрого и полезного перекуса. Блюдо легко адаптировать, добавляя любимые ингредиенты.

Салат из огурцов, помидоров и нута
Фото: commons.wikimedia.org by goblinbox_(queen_of_ad_hoc_bento), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат из огурцов, помидоров и нута

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Консервированный нут — 200 г
  • Помидоры (или черри) — 150 г
  • Свежие огурцы — 100 г
  • Красный лук — 50 г
  • Петрушка — 20 г

Для заправки:

  • Лимонный сок — 2 ст. ложки
  • Оливковое масло — 1 ст. ложка
  • Соль — по вкусу

Дополнительные варианты ингредиентов:

Авокадо, сыр фета, каперсы, оливки, консервированный тунец или сладкий перец. Лук можно заменить зеленым, а помидоры — очистить от кожицы для более нежной текстуры, советует vilistime.com.

Приготовление

  1. Нут промыть под холодной водой.
  2. Овощи нарезать кубиками.
  3. Лук измельчить тонкими полукольцами.
  4. Петрушку мелко порубить.
  5. Смешать все ингредиенты.
  6. Заправить лимонным соком и оливковым маслом.
  7. Добавить соль по вкусу.

Советы

  • Блюдо лучше подавать охлажденным.
  • Для пикантности можно добавить молотый черный перец.
  • Салат сохраняет свежесть в холодильнике до 24 часов.
  • Идеально сочетается с белым охлажденным вином.

Этот универсальный рецепт позволяет экспериментировать с сезонными овощами и различными заправками, создавая новые вкусовые комбинации каждый раз.

Уточнения

Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура. Общеупотребительные названия — воложский горох, грецкий горох, бараний горох, нохут.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
