Мясо, рис и пряности в одном пакете: ленивый способ приготовить плов

Плов в рукаве для запекания — отличная альтернатива классическому варианту в казане. Такой способ приготовления позволяет получить ароматное блюдо без лишнего жира и долгого стояния у плиты. Всё, что нужно — подготовить продукты, уложить их слоями в рукав, а духовка сделает остальное.
Морковь нарезать соломкой, лук — мелкими кубиками.
Свинину нарезать небольшими кусочками, соединить с овощами. Добавить масло, зиру, барбарис, паприку, перец и соль, хорошо перемешать.
Рис промыть до прозрачной воды, обсушить. В рукаве смешать его с маслом, куркумой, солью и перцем.
В центр риса вставить очищенную головку чеснока. Сверху выложить мясо с овощами.
Влить 400 мл воды, добавить лавровый лист. Завязать рукав, сделать несколько проколов зубочисткой.
Запекать при 180-200 °C около 45 минут, пока жидкость полностью не впитается.
Дать плову постоять 5-7 минут, аккуратно вскрыть рукав и выложить на блюдо.
Уточнения
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).
