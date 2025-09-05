Мясо, рис и пряности в одном пакете: ленивый способ приготовить плов

Плов в рукаве для запекания — отличная альтернатива классическому варианту в казане. Такой способ приготовления позволяет получить ароматное блюдо без лишнего жира и долгого стояния у плиты. Всё, что нужно — подготовить продукты, уложить их слоями в рукав, а духовка сделает остальное.

Преимущества рецепта

блюдо получается менее жирным и подходит даже для щадящего питания;

не требуется постоянного контроля за готовкой;

минимум посуды — достаточно противня и рукава для запекания.

Ингредиенты на 4 порции

свинина — 700 г

рис длиннозерный — 250 г

морковь — 200 г

лук — 150 г

чеснок — 1 головка

масло растительное — 2 ст. л.

зира — 1 ч. л.

барбарис — 1 ч. л.

куркума — 0,5 ч. л.

паприка — 0,5 ч. л.

лавровый лист — 1 шт.

смесь перцев, соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Морковь нарезать соломкой, лук — мелкими кубиками. Свинину нарезать небольшими кусочками, соединить с овощами. Добавить масло, зиру, барбарис, паприку, перец и соль, хорошо перемешать. Рис промыть до прозрачной воды, обсушить. В рукаве смешать его с маслом, куркумой, солью и перцем. В центр риса вставить очищенную головку чеснока. Сверху выложить мясо с овощами. Влить 400 мл воды, добавить лавровый лист. Завязать рукав, сделать несколько проколов зубочисткой. Запекать при 180-200 °C около 45 минут, пока жидкость полностью не впитается. Дать плову постоять 5-7 минут, аккуратно вскрыть рукав и выложить на блюдо.

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

