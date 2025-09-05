Мясо, рис и пряности в одном пакете: ленивый способ приготовить плов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Плов в рукаве для запекания — отличная альтернатива классическому варианту в казане. Такой способ приготовления позволяет получить ароматное блюдо без лишнего жира и долгого стояния у плиты. Всё, что нужно — подготовить продукты, уложить их слоями в рукав, а духовка сделает остальное.

Северный плов с индейкой и морковью
Северный плов с индейкой и морковью

Преимущества рецепта

  • блюдо получается менее жирным и подходит даже для щадящего питания;
  • не требуется постоянного контроля за готовкой;
  • минимум посуды — достаточно противня и рукава для запекания.

Ингредиенты на 4 порции

  • свинина — 700 г
  • рис длиннозерный — 250 г
  • морковь — 200 г
  • лук — 150 г
  • чеснок — 1 головка
  • масло растительное — 2 ст. л.
  • зира — 1 ч. л.
  • барбарис — 1 ч. л.
  • куркума — 0,5 ч. л.
  • паприка — 0,5 ч. л.
  • лавровый лист — 1 шт.
  • смесь перцев, соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Морковь нарезать соломкой, лук — мелкими кубиками.

  2. Свинину нарезать небольшими кусочками, соединить с овощами. Добавить масло, зиру, барбарис, паприку, перец и соль, хорошо перемешать.

  3. Рис промыть до прозрачной воды, обсушить. В рукаве смешать его с маслом, куркумой, солью и перцем.

  4. В центр риса вставить очищенную головку чеснока. Сверху выложить мясо с овощами.

  5. Влить 400 мл воды, добавить лавровый лист. Завязать рукав, сделать несколько проколов зубочисткой.

  6. Запекать при 180-200 °C около 45 минут, пока жидкость полностью не впитается.

  7. Дать плову постоять 5-7 минут, аккуратно вскрыть рукав и выложить на блюдо.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
