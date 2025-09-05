Помидоры с сыром и чесноком: закуска, которая покоряет с первого кусочка

Помидоры с сыром и чесноком — простая и эффектная закуска, которая одинаково хорошо смотрится и на праздничном столе, и в повседневном меню. Секрет её вкуса — в гармоничном сочетании спелых томатов, нежного адыгейского сыра и ароматной зелени.
Чеснок измельчить, соединить с нарезанной зеленью, солью и перцем. Растолочь пестиком до появления аромата.
Сыр натереть на мелкой тёрке или раскрошить вилкой. Соединить с чесночно-зеленой массой, влить немного оливкового масла и перемешать.
Помидоры вымыть, обсушить. Срезать верхушки "крышечками" и аккуратно удалить сердцевину с семенами.
Мякоть измельчить, при необходимости слегка отжать и соединить с сырной смесью. Попробовать и при необходимости досолить.
Подготовленные помидоры смазать каплей оливкового масла внутри, наполнить сырной начинкой доверху.
Накрыть "крышечками", слегка прижать и убрать в холодильник минимум на полчаса.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
