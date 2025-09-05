Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коварная ловушка для ресниц — привычный уход оборачивается припухлостью век
Скрытая правда о втором комплекте шин, о которой молчат продавцы: пробег убивает экономию быстрее, чем кажется
Не трогай птенца — иначе он погибнет? Как миф мешает спасать природу
Дальний Восток открывается иначе: лайнеры пойдут в места, куда не долетали даже самолёты
Сладкоежки, ликуйте — главный миф о сахаре и зубах развеян: вот что действительно важно
Путин обозначил новые цели: кто на Украине окажется под ударом в первую очередь
Триллион для Маска: Tesla поставила условия
Брауни с сюрпризом: десерт, который удивит даже тех, кто пробовал всё на свете
Ноги за 20 минут в день: простые упражнения дома меняют фигуру всего за несколько недель

Помидоры с сыром и чесноком: закуска, которая покоряет с первого кусочка

1:37
Еда

Помидоры с сыром и чесноком — простая и эффектная закуска, которая одинаково хорошо смотрится и на праздничном столе, и в повседневном меню. Секрет её вкуса — в гармоничном сочетании спелых томатов, нежного адыгейского сыра и ароматной зелени.

Фаршированные помидоры с сыром и чесноком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фаршированные помидоры с сыром и чесноком

Особенности блюда

  • Для фаршировки лучше выбирать плотные помидоры среднего размера.
  • Чем моложе и мягче адыгейский сыр, тем нежнее получится начинка.
  • Оливковое масло первого отжима придаёт блюду пикантные нотки.

Ингредиенты на 6 порций

  • помидоры — 600 г
  • адыгейский сыр — 200 г
  • чеснок — 4 зубчика
  • петрушка или кинза — небольшой пучок
  • оливковое масло
  • соль, свежемолотый перец

Пошаговый рецепт

  1. Чеснок измельчить, соединить с нарезанной зеленью, солью и перцем. Растолочь пестиком до появления аромата.

  2. Сыр натереть на мелкой тёрке или раскрошить вилкой. Соединить с чесночно-зеленой массой, влить немного оливкового масла и перемешать.

  3. Помидоры вымыть, обсушить. Срезать верхушки "крышечками" и аккуратно удалить сердцевину с семенами.

  4. Мякоть измельчить, при необходимости слегка отжать и соединить с сырной смесью. Попробовать и при необходимости досолить.

  5. Подготовленные помидоры смазать каплей оливкового масла внутри, наполнить сырной начинкой доверху.

  6. Накрыть "крышечками", слегка прижать и убрать в холодильник минимум на полчаса.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Авто
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно вашей форме — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Последние материалы
Помидоры с сыром и чесноком: закуска, которая покоряет с первого кусочка
Ирисы превращаются в труху за считанные дни: два вида гнили, которые садоводы боятся больше всего
Смертельное объятие акулы-молота: как рыба превращает голову в оружие
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Финансовая подушка безопасности: вот как россияне распределяют свои накопления
Фигура за месяц: 5 простых упражнений, которые преобразят тело без спортзала
Скандал с наркотиками: избежит ли Аглая Тарасова реального срока
Деликатес на тарелке и паразит внутри — рыба или мясо: что на самом деле опаснее, чем кажется
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хельсинки удивляет: библиотека OODI привлекает туристов совсем не книгами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.