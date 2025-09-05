Насыпной пирог, который готовится быстрее шарлотки, а выглядит как из пекарни

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Насыпной пирог с яблоками и творожной начинкой — отличный вариант домашней выпечки, который не требует долгих приготовлений. Тесто в привычном понимании здесь отсутствует: его заменяет крошка из муки, сахара и натёртого сливочного масла. Благодаря этому пирог получается рассыпчатым и одновременно нежным, а сочетание яблок и творога создаёт гармоничный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Law, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пирог

Что нужно знать заранее

Сливочное масло обязательно должно быть хорошо охлаждено — лучше заранее убрать его в морозильную камеру минимум на час. Форма для выпечки подойдёт любая: круглая, квадратная или прямоугольная. Главное — застелить дно пергаментом или тщательно смазать маслом.

Ингредиенты на 12 порций

Для основы:

мука — 300 г

масло сливочное — 200 г

сахар — 100 г

ванильный сахар — 10 г

разрыхлитель — 1 ст. л.

соль — щепотка

Для начинки:

творог 8% — 500 г

яйцо — 1 шт.

сахар — 100 г

ванильный сахар — 10 г

яблоки — 3 шт.

корица — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт

Для начинки смешать творог с сахаром и ванильным сахаром, добавить яйцо. Массу оставить в стороне. В большой миске соединить просеянную муку, разрыхлитель и соль. Сливочное масло натереть на крупной тёрке, обмакнув его в муке, или мелко нарезать. Быстро перетереть руками с сухими ингредиентами до образования мелкой крошки. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, натереть на крупной тёрке. Смешать с корицей. Дно формы застелить пергаментом. Выложить четверть крошки, разровнять. Сверху распределить половину яблочной массы. Добавить ещё четверть крошки и ровным слоем выложить творожную начинку. Снова посыпать крошкой (третья часть), затем распределить оставшиеся яблоки. Накрыть верх оставшейся крошкой, разровнять. Выпекать при 180 °C около часа, до золотистой корочки.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

