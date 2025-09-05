Насыпной пирог, который готовится быстрее шарлотки, а выглядит как из пекарни

Насыпной пирог с яблоками и творожной начинкой — отличный вариант домашней выпечки, который не требует долгих приготовлений. Тесто в привычном понимании здесь отсутствует: его заменяет крошка из муки, сахара и натёртого сливочного масла. Благодаря этому пирог получается рассыпчатым и одновременно нежным, а сочетание яблок и творога создаёт гармоничный вкус.
Для основы:
Для начинки:
Для начинки смешать творог с сахаром и ванильным сахаром, добавить яйцо. Массу оставить в стороне.
В большой миске соединить просеянную муку, разрыхлитель и соль. Сливочное масло натереть на крупной тёрке, обмакнув его в муке, или мелко нарезать. Быстро перетереть руками с сухими ингредиентами до образования мелкой крошки.
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, натереть на крупной тёрке. Смешать с корицей.
Дно формы застелить пергаментом. Выложить четверть крошки, разровнять.
Сверху распределить половину яблочной массы.
Добавить ещё четверть крошки и ровным слоем выложить творожную начинку.
Снова посыпать крошкой (третья часть), затем распределить оставшиеся яблоки.
Накрыть верх оставшейся крошкой, разровнять.
Выпекать при 180 °C около часа, до золотистой корочки.
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
