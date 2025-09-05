Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не из тех, кто сдаётся: дочь Валерии встревожила новостью о своём здоровье
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Самые высокие статуи мира: гиганты, которые соперничают с небоскрёбами
Полёт, паника и яркая помада: неожиданный союз в истории авиации
Технология, придуманная ради экологии, оборачивается расходами на ремонт: система, которая должна спасать природу, но убивает детали
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Голубика без хлопот: сорта, которые сами дают урожай и не требуют заботы
Смех сквозь слёзы: долг в 606 тысяч разрушает карьеру известного комика
Хитрый лайфхак от Центробанка: как переводить деньги и не попасть под подозрение ФНС

Насыпной пирог, который готовится быстрее шарлотки, а выглядит как из пекарни

2:14
Еда

Насыпной пирог с яблоками и творожной начинкой — отличный вариант домашней выпечки, который не требует долгих приготовлений. Тесто в привычном понимании здесь отсутствует: его заменяет крошка из муки, сахара и натёртого сливочного масла. Благодаря этому пирог получается рассыпчатым и одновременно нежным, а сочетание яблок и творога создаёт гармоничный вкус.

Пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Simon Law, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пирог

Что нужно знать заранее

  1. Сливочное масло обязательно должно быть хорошо охлаждено — лучше заранее убрать его в морозильную камеру минимум на час.
  2. Форма для выпечки подойдёт любая: круглая, квадратная или прямоугольная. Главное — застелить дно пергаментом или тщательно смазать маслом.

Ингредиенты на 12 порций

Для основы:

  • мука — 300 г
  • масло сливочное — 200 г
  • сахар — 100 г
  • ванильный сахар — 10 г
  • разрыхлитель — 1 ст. л.
  • соль — щепотка

Для начинки:

  • творог 8% — 500 г
  • яйцо — 1 шт.
  • сахар — 100 г
  • ванильный сахар — 10 г
  • яблоки — 3 шт.
  • корица — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт

  1. Для начинки смешать творог с сахаром и ванильным сахаром, добавить яйцо. Массу оставить в стороне.

  2. В большой миске соединить просеянную муку, разрыхлитель и соль. Сливочное масло натереть на крупной тёрке, обмакнув его в муке, или мелко нарезать. Быстро перетереть руками с сухими ингредиентами до образования мелкой крошки.

  3. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, натереть на крупной тёрке. Смешать с корицей.

  4. Дно формы застелить пергаментом. Выложить четверть крошки, разровнять.

  5. Сверху распределить половину яблочной массы.

  6. Добавить ещё четверть крошки и ровным слоем выложить творожную начинку.

  7. Снова посыпать крошкой (третья часть), затем распределить оставшиеся яблоки.

  8. Накрыть верх оставшейся крошкой, разровнять.

  9. Выпекать при 180 °C около часа, до золотистой корочки.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Садоводство, цветоводство
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
Еда и рецепты
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Авто
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Популярное
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно вашей форме — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Последние материалы
Насыпной пирог, который готовится быстрее шарлотки, а выглядит как из пекарни
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Голубика без хлопот: сорта, которые сами дают урожай и не требуют заботы
Родителям придётся платить больше: в России увеличили штраф за неисполнение обязанностей
Смех сквозь слёзы: долг в 606 тысяч разрушает карьеру известного комика
Хитрый лайфхак от Центробанка: как переводить деньги и не попасть под подозрение ФНС
Неправильное средство для стирки простыней крадёт мягкость и спокойный сон: вот что выбрать
Утро без рывков: чайная формула бодрости без перегрузки
Миллион лет в морозильнике: что скрыла микрофлора мамонтов о причинах их гибели
Эти кварталы будто сошли с полотен художников: здесь каждый шаг — как мазок на картине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.