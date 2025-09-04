Морковь, которая стала легендой: советская закуска с корейским характером

Острая морковь по-корейски давно стала привычной закуской на нашем столе, хотя изначально это блюдо придумали советские корейцы. Секрет её популярности прост: хрустящая текстура, сочная сладость моркови и пикантность специй. Основа рецепта остаётся неизменной, а вот пропорции и добавки легко подстраиваются под собственные предпочтения.

Особенности блюда

Главный акцент делается на ароматном масле, в которое обжаривается лук. Именно оно придаёт овощам насыщенный вкус. Классическая заправка состоит из уксуса, сахара, соли, кориандра и чили. Степень остроты регулируется по вкусу.

Ингредиенты на 6 порций

морковь — 600 г

лук — 100 г

чеснок — 3 зубчика

растительное масло — 70 мл

уксус 9% — 1,5 ст. л.

семена кориандра — 0,5 ч. л.

молотый чили — 0,5 ч. л.

сахар — 1 ст. л.

соль — 0,5 ч. л.

Пошаговое приготовление

Морковь вымыть, очистить и натереть на тёрке для корейской моркови. В глубокой миске смешать с солью, сахаром и перцем чили. Легко перетереть морковь руками, чтобы она дала сок. Отставить. Семена кориандра слегка прогреть на сухой сковороде и растолочь. Лук и чеснок очистить. Лук нарезать мелко, чеснок ещё мельче. В сковороде разогреть масло, обжарить лук до янтарного оттенка. В морковь влить уксус, перемешать. Сверху добавить чеснок и кориандр. Лук вынуть из масла, а горячее масло сразу влить в миску с морковью, прямо через слой чеснока и специй. Перемешать. Попробовать и при необходимости откорректировать вкус. Переложить в банку, слегка утрамбовать и оставить минимум на 30 минут в холодильнике.

Полезные советы

Для более насыщенного вкуса можно добавить щепоть копчёной паприки.

Морковь хранится в холодильнике несколько дней и со временем становится ещё вкуснее.

Такая закуска отлично подходит к мясным блюдам, плову или как самостоятельный пикантный салат.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

