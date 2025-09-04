Морковь, которая стала легендой: советская закуска с корейским характером

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Острая морковь по-корейски давно стала привычной закуской на нашем столе, хотя изначально это блюдо придумали советские корейцы. Секрет её популярности прост: хрустящая текстура, сочная сладость моркови и пикантность специй. Основа рецепта остаётся неизменной, а вот пропорции и добавки легко подстраиваются под собственные предпочтения.

Морковный салат с чесноком
Морковный салат с чесноком

Особенности блюда

Главный акцент делается на ароматном масле, в которое обжаривается лук. Именно оно придаёт овощам насыщенный вкус. Классическая заправка состоит из уксуса, сахара, соли, кориандра и чили. Степень остроты регулируется по вкусу.

Ингредиенты на 6 порций

  • морковь — 600 г
  • лук — 100 г
  • чеснок — 3 зубчика
  • растительное масло — 70 мл
  • уксус 9% — 1,5 ст. л.
  • семена кориандра — 0,5 ч. л.
  • молотый чили — 0,5 ч. л.
  • сахар — 1 ст. л.
  • соль — 0,5 ч. л.

Пошаговое приготовление

  1. Морковь вымыть, очистить и натереть на тёрке для корейской моркови. В глубокой миске смешать с солью, сахаром и перцем чили.

  2. Легко перетереть морковь руками, чтобы она дала сок. Отставить. Семена кориандра слегка прогреть на сухой сковороде и растолочь.

  3. Лук и чеснок очистить. Лук нарезать мелко, чеснок ещё мельче. В сковороде разогреть масло, обжарить лук до янтарного оттенка.

  4. В морковь влить уксус, перемешать. Сверху добавить чеснок и кориандр.

  5. Лук вынуть из масла, а горячее масло сразу влить в миску с морковью, прямо через слой чеснока и специй. Перемешать.

  6. Попробовать и при необходимости откорректировать вкус. Переложить в банку, слегка утрамбовать и оставить минимум на 30 минут в холодильнике.

Полезные советы

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить щепоть копчёной паприки.
  • Морковь хранится в холодильнике несколько дней и со временем становится ещё вкуснее.
  • Такая закуска отлично подходит к мясным блюдам, плову или как самостоятельный пикантный салат.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

