Морковь, которая стала легендой: советская закуска с корейским характером

Острая морковь по-корейски давно стала привычной закуской на нашем столе, хотя изначально это блюдо придумали советские корейцы. Секрет её популярности прост: хрустящая текстура, сочная сладость моркови и пикантность специй. Основа рецепта остаётся неизменной, а вот пропорции и добавки легко подстраиваются под собственные предпочтения.
Главный акцент делается на ароматном масле, в которое обжаривается лук. Именно оно придаёт овощам насыщенный вкус. Классическая заправка состоит из уксуса, сахара, соли, кориандра и чили. Степень остроты регулируется по вкусу.
Морковь вымыть, очистить и натереть на тёрке для корейской моркови. В глубокой миске смешать с солью, сахаром и перцем чили.
Легко перетереть морковь руками, чтобы она дала сок. Отставить. Семена кориандра слегка прогреть на сухой сковороде и растолочь.
Лук и чеснок очистить. Лук нарезать мелко, чеснок ещё мельче. В сковороде разогреть масло, обжарить лук до янтарного оттенка.
В морковь влить уксус, перемешать. Сверху добавить чеснок и кориандр.
Лук вынуть из масла, а горячее масло сразу влить в миску с морковью, прямо через слой чеснока и специй. Перемешать.
Попробовать и при необходимости откорректировать вкус. Переложить в банку, слегка утрамбовать и оставить минимум на 30 минут в холодильнике.
Уточнения
