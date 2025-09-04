Вкус, который невозможно забыть: суп с сушёными грибами согревает лучше пледа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Овощной суп с грибами — блюдо, которое соединяет простоту приготовления и насыщенный вкус. Особую глубину аромата ему придают сушёные белые грибы: именно они делают бульон ярким и "лесным". Шампиньоны добавляют нежности, а овощи делают суп сытным и лёгким одновременно.

Грибная заправка для щей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грибная заправка для щей

Особенности блюда

  • Сушёные белые грибы придают прозрачный и ароматный бульон.
  • Если заменить их другими сухими грибами (кроме белых и подберёзовиков), бульон получится тёмным.
  • Веганская версия возможна — достаточно исключить сливочное масло.

Ингредиенты на 4 порции

  • белые сухие грибы — 50 г
  • шампиньоны — 400 г
  • замороженный зелёный горошек — 200 г
  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • петрушка — небольшой пучок
  • растительное масло
  • сливочное масло

Пошаговый рецепт

  1. Сухие белые грибы замочить: в 1 л тёплой воды на 2-3 часа или в горячей воде на 20 минут. Довести до кипения, варить около 15 минут до мягкости.

  2. Бульон процедить через ткань, грибы нарезать кусочками.

  3. Шампиньоны очистить: шляпки нарезать ломтиками по 1 см, ножки мелко порубить. Петрушку измельчить.

  4. Лук и морковь мелко нарезать. В кастрюле разогреть смесь растительного и сливочного масла, обжарить овощи до мягкости (5-7 минут).

  5. Добавить белые грибы и шампиньоны, обжарить 3-4 минуты. Влить грибной бульон, довести до кипения и варить 10 минут.

  6. Положить зелёный горошек, варить ещё 5 минут. Снять с огня, всыпать петрушку, добавить кусочек сливочного масла и дать настояться под крышкой 5 минут.

Полезные советы

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить немного сельдерея или корня петрушки при варке бульона.
  • Если хочется лёгкости, используйте только растительное масло.
  • Подавать суп лучше горячим, с кусочком свежего хлеба или гренками.

Такое блюдо идеально подойдёт для лёгкого обеда: оно сытное, ароматное и при этом не перегружает желудок.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. 

