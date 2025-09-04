Вкус, который невозможно забыть: суп с сушёными грибами согревает лучше пледа

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощной суп с грибами — блюдо, которое соединяет простоту приготовления и насыщенный вкус. Особую глубину аромата ему придают сушёные белые грибы: именно они делают бульон ярким и "лесным". Шампиньоны добавляют нежности, а овощи делают суп сытным и лёгким одновременно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Грибная заправка для щей

Особенности блюда

Сушёные белые грибы придают прозрачный и ароматный бульон.

Если заменить их другими сухими грибами (кроме белых и подберёзовиков), бульон получится тёмным.

Веганская версия возможна — достаточно исключить сливочное масло.

Ингредиенты на 4 порции

белые сухие грибы — 50 г

шампиньоны — 400 г

замороженный зелёный горошек — 200 г

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

петрушка — небольшой пучок

растительное масло

сливочное масло

Пошаговый рецепт

Сухие белые грибы замочить: в 1 л тёплой воды на 2-3 часа или в горячей воде на 20 минут. Довести до кипения, варить около 15 минут до мягкости. Бульон процедить через ткань, грибы нарезать кусочками. Шампиньоны очистить: шляпки нарезать ломтиками по 1 см, ножки мелко порубить. Петрушку измельчить. Лук и морковь мелко нарезать. В кастрюле разогреть смесь растительного и сливочного масла, обжарить овощи до мягкости (5-7 минут). Добавить белые грибы и шампиньоны, обжарить 3-4 минуты. Влить грибной бульон, довести до кипения и варить 10 минут. Положить зелёный горошек, варить ещё 5 минут. Снять с огня, всыпать петрушку, добавить кусочек сливочного масла и дать настояться под крышкой 5 минут.

Полезные советы

Для более насыщенного вкуса можно добавить немного сельдерея или корня петрушки при варке бульона.

Если хочется лёгкости, используйте только растительное масло.

Подавать суп лучше горячим, с кусочком свежего хлеба или гренками.

Такое блюдо идеально подойдёт для лёгкого обеда: оно сытное, ароматное и при этом не перегружает желудок.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

