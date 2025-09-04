Вкус, который невозможно забыть: суп с сушёными грибами согревает лучше пледа

Овощной суп с грибами — блюдо, которое соединяет простоту приготовления и насыщенный вкус. Особую глубину аромата ему придают сушёные белые грибы: именно они делают бульон ярким и "лесным". Шампиньоны добавляют нежности, а овощи делают суп сытным и лёгким одновременно.
Сухие белые грибы замочить: в 1 л тёплой воды на 2-3 часа или в горячей воде на 20 минут. Довести до кипения, варить около 15 минут до мягкости.
Бульон процедить через ткань, грибы нарезать кусочками.
Шампиньоны очистить: шляпки нарезать ломтиками по 1 см, ножки мелко порубить. Петрушку измельчить.
Лук и морковь мелко нарезать. В кастрюле разогреть смесь растительного и сливочного масла, обжарить овощи до мягкости (5-7 минут).
Добавить белые грибы и шампиньоны, обжарить 3-4 минуты. Влить грибной бульон, довести до кипения и варить 10 минут.
Положить зелёный горошек, варить ещё 5 минут. Снять с огня, всыпать петрушку, добавить кусочек сливочного масла и дать настояться под крышкой 5 минут.
Такое блюдо идеально подойдёт для лёгкого обеда: оно сытное, ароматное и при этом не перегружает желудок.
Уточнения
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?