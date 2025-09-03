Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами

Варенье из винограда — заготовка, которая удивит насыщенным вкусом и красивым цветом. Оно готовится просто, но требует терпения: технология предполагает несколько этапов варки с длительными перерывами. Благодаря этому сироп становится густым и прозрачным, а ягоды сохраняют форму.

Особенности варенья из винограда

Из зелёного винограда получается светлое, почти янтарное варенье.

Из розового — с нежным розовым оттенком.

Из тёмных сортов — густое и насыщенно-бордовое.

Эта заготовка универсальна: можно оставить классический вариант или добавить специи — корицу, ваниль, гвоздику, чтобы получить оригинальный вкус.

Ингредиенты на 12 порций

виноград без косточек — 1 кг

вода — 200 мл

сахар — 600 г

Пошаговое приготовление

Если у винограда плотная кожица, ягоды бланшируются: на минуту опускаются в кипяток, затем в дуршлаг и на минуту в холодную воду. В сотейнике готовится сироп: вода и сахар доводятся до кипения и провариваются 2-4 минуты на небольшом огне, пока смесь не станет прозрачной. Ягоды закладываются в сироп, доводятся до кипения и варятся 5 минут. После этого ёмкость накрывается крышкой и оставляется на 8 часов при комнатной температуре. Процедура повторяется: смесь снова доводится до кипения и варится 5 минут, затем снова настаивается 8 часов. Банки и крышки стерилизуются. В третий раз варенье готовится уже 10 минут. На этом этапе можно добавить пряности. Горячее варенье раскладывается по стерилизованным банкам и плотно закрывается крышками.

Советы для удачной заготовки

Для лучшего вкуса выбирайте спелый, сладкий виноград.

Не увеличивайте время варки на первых этапах, чтобы ягоды сохранили форму.

Если хочется густой консистенции, можно уменьшить количество воды.

Такое варенье станет отличным дополнением к чаю, выпечке и десертам, а банки с разноцветными ягодами украсят любую кладовую.

Уточнения

