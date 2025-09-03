Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами

Варенье из винограда — заготовка, которая удивит насыщенным вкусом и красивым цветом. Оно готовится просто, но требует терпения: технология предполагает несколько этапов варки с длительными перерывами. Благодаря этому сироп становится густым и прозрачным, а ягоды сохраняют форму.
Эта заготовка универсальна: можно оставить классический вариант или добавить специи — корицу, ваниль, гвоздику, чтобы получить оригинальный вкус.
Если у винограда плотная кожица, ягоды бланшируются: на минуту опускаются в кипяток, затем в дуршлаг и на минуту в холодную воду.
В сотейнике готовится сироп: вода и сахар доводятся до кипения и провариваются 2-4 минуты на небольшом огне, пока смесь не станет прозрачной.
Ягоды закладываются в сироп, доводятся до кипения и варятся 5 минут. После этого ёмкость накрывается крышкой и оставляется на 8 часов при комнатной температуре.
Процедура повторяется: смесь снова доводится до кипения и варится 5 минут, затем снова настаивается 8 часов.
Банки и крышки стерилизуются.
В третий раз варенье готовится уже 10 минут. На этом этапе можно добавить пряности.
Горячее варенье раскладывается по стерилизованным банкам и плотно закрывается крышками.
Такое варенье станет отличным дополнением к чаю, выпечке и десертам, а банки с разноцветными ягодами украсят любую кладовую.
Уточнения
Варе́нье (укр. варення, бел. варэнне) — традиционный способ консервирования ягод и фруктов у русских, украинцев, белорусов, болгар, греков, народов Закавказья и Ближнего Востока.
Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?