Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами

2:18
Еда

Варенье из винограда — заготовка, которая удивит насыщенным вкусом и красивым цветом. Оно готовится просто, но требует терпения: технология предполагает несколько этапов варки с длительными перерывами. Благодаря этому сироп становится густым и прозрачным, а ягоды сохраняют форму.

Варенье из винограда в банке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Варенье из винограда в банке

Особенности варенья из винограда

  • Из зелёного винограда получается светлое, почти янтарное варенье.
  • Из розового — с нежным розовым оттенком.
  • Из тёмных сортов — густое и насыщенно-бордовое.

Эта заготовка универсальна: можно оставить классический вариант или добавить специи — корицу, ваниль, гвоздику, чтобы получить оригинальный вкус.

Ингредиенты на 12 порций

  • виноград без косточек — 1 кг
  • вода — 200 мл
  • сахар — 600 г

Пошаговое приготовление

  1. Если у винограда плотная кожица, ягоды бланшируются: на минуту опускаются в кипяток, затем в дуршлаг и на минуту в холодную воду.

  2. В сотейнике готовится сироп: вода и сахар доводятся до кипения и провариваются 2-4 минуты на небольшом огне, пока смесь не станет прозрачной.

  3. Ягоды закладываются в сироп, доводятся до кипения и варятся 5 минут. После этого ёмкость накрывается крышкой и оставляется на 8 часов при комнатной температуре.

  4. Процедура повторяется: смесь снова доводится до кипения и варится 5 минут, затем снова настаивается 8 часов.

  5. Банки и крышки стерилизуются.

  6. В третий раз варенье готовится уже 10 минут. На этом этапе можно добавить пряности.

  7. Горячее варенье раскладывается по стерилизованным банкам и плотно закрывается крышками.

Советы для удачной заготовки

  • Для лучшего вкуса выбирайте спелый, сладкий виноград.
  • Не увеличивайте время варки на первых этапах, чтобы ягоды сохранили форму.
  • Если хочется густой консистенции, можно уменьшить количество воды.

Такое варенье станет отличным дополнением к чаю, выпечке и десертам, а банки с разноцветными ягодами украсят любую кладовую.

Уточнения

Варе́нье (укр. варення, бел. варэнне) — традиционный способ консервирования ягод и фруктов у русских, украинцев, белорусов, болгар, греков, народов Закавказья и Ближнего Востока.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
