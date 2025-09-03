Британская сеть ресторанов внедряет картофель в мундире: вот что нужно знать о новом хите

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Subway, сеть ресторанов быстрого питания, сообщила о введении в меню картофеля в мундире во всех своих точках в Великобритании.

Фото: freepik.com is licensed under картофель в мундире

Также покупателям предлагаются различные начинки: от классических бобов Heinz и сыра с тунцом и майонезом до популярных в Subway вариантов, таких как курица тикка, тако с говядиной и т.д.

Картофель в мундире можно заказать как самостоятельное блюдо (готовится с добавлением ирландского солёного сливочного масла и сыра) или в составе комплексного предложения. Стоимость одной порции картофеля начинается от 4,39 фунтов стерлингов (более 400 руб.), пишет Metro.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.

