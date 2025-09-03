Овсянка преобразится: добавьте эти ингредиенты и получите завтрак мечты

Овсянка с персиками и сливками, приготовленная заранее, — отличный вариант для завтрака. Он сочетает в себе сладкие спелые персики и нежную овсянку.

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ овсянка

Овсянка, оставленная на ночь, пропитывается молоком и йогуртом, с добавлением корицы и ванили. Персики придают блюду яркий вкус и цвет, а сверху ложится шелковистая смесь сливочного сыра и греческого йогурта.

Ингредиенты

2 стакана овсяных хлопьев;

1 стакан цельного молока;

1 стакан греческого йогурта (делим на две части);

½ чайной ложки молотой корицы;

1 пакетик ванилина;

100 гр. размягченного сливочного сыра;

3 ст. ложки кленового сиропа;

2 спелых персика.

Приготовление

В посуде соедините все ингредиенты, кроме персиков, тщательно перемешайте. Накройте ёмкость и уберите в холодильник на период от 8 часов до 4 суток.

При подаче разделите овсяную смесь по формочкам или стаканам. Поверх овсянки в каждую ёмкость выложите нарезанных персиков. Завершите, добавив сверху примерно по 3 столовые ложки крема из сливочного сыра.

Уточнения

