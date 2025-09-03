Овсянка преобразится: добавьте эти ингредиенты и получите завтрак мечты

Овсянка с персиками и сливками, приготовленная заранее, — отличный вариант для завтрака. Он сочетает в себе сладкие спелые персики и нежную овсянку.
Овсянка, оставленная на ночь, пропитывается молоком и йогуртом, с добавлением корицы и ванили. Персики придают блюду яркий вкус и цвет, а сверху ложится шелковистая смесь сливочного сыра и греческого йогурта.
В посуде соедините все ингредиенты, кроме персиков, тщательно перемешайте. Накройте ёмкость и уберите в холодильник на период от 8 часов до 4 суток.
При подаче разделите овсяную смесь по формочкам или стаканам. Поверх овсянки в каждую ёмкость выложите нарезанных персиков. Завершите, добавив сверху примерно по 3 столовые ложки крема из сливочного сыра.
Уточнения
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
