Кокосовое молоко называют суперфудом, но правда о нём может сильно удивить поклонников ЗОЖ

Кокосовое молоко всё чаще становится модной заменой привычного коровьего. Но действительно ли оно полезнее и стоит ли полностью переходить на него?

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Молоко

Мода или польза

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский считает, что популярность продукта во многом связана с рекламой.

"Это специфический маркетинг, который берет начало в США, подается как агрессивная рекламная кампания, а потом доходит до России. То есть это такая трендовая технология, которая четко имеет свое начало, но резкого конца у нее нет", — сказал Андрей.

Эксперт отметил, что интерес к кокосовому молоку часто оправдывают ссылками на восточную медицину. Однако, если отбросить маркетинговые уловки, у напитка действительно есть полезные свойства.

Что содержится в кокосовом молоке

Напиток богат среднецепочечными жирными кислотами, которые легко усваиваются и быстро превращаются в энергию, пишет "Радио 1". В его составе есть лауриновая кислота, поддерживающая иммунитет и обладающая антибактериальными свойствами.

Кроме того, кокосовое молоко содержит витамины B, C и E, фолиевую кислоту, а также такие важные микроэлементы, как железо, кальций, магний и натрий. Всё это делает его ценным дополнением к рациону, особенно для людей, которые не употребляют коровье молоко.

Вывод

Кокосовое молоко нельзя назвать полноценной заменой классического, но оно может быть полезным элементом разнообразного питания. Главное — воспринимать его как дополнительный продукт, а не "чудо-средство".