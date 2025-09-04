Этот секретный завтрак полюбит ваш малыш: всего 4 простых ингредиента, а вкус – божественный

Для простого и полезного завтрака возьмите банан, два яйца, по столовой ложке муки из полбы и ароматизированных овсяных хлопьев.

Фото: commons.wikimedia.org by Avsar Aras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ребёнок в клетчатой рубашке

Все ингредиенты измельчите в блендере до однородной массы и обжаривайте на сковороде небольшими порциями на медленном огне. На всё уходит примерно 20 минут.

Ингредиенты на две-три порции:

1 - 1,5 банан(а)

2 - 3 яйца

1 ст. л. - 1, 5 ст. л. полбяной муки

1 ст. л. - 1,5 ст. л. ароматизированных овсяных хлопьев

Блинчики получаются мягкими и ароматными, а главное — их можно предлагать детям с 7 месяцев. Важно: давайте только очень маленькие и тонкие кусочки, чтобы малыш не подавился.