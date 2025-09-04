Этот секретный завтрак полюбит ваш малыш: всего 4 простых ингредиента, а вкус – божественный

Для простого и полезного завтрака возьмите банан, два яйца, по столовой ложке муки из полбы и ароматизированных овсяных хлопьев.
Все ингредиенты измельчите в блендере до однородной массы и обжаривайте на сковороде небольшими порциями на медленном огне. На всё уходит примерно 20 минут.
Ингредиенты на две-три порции:
1 - 1,5 банан(а)
2 - 3 яйца
1 ст. л. - 1, 5 ст. л. полбяной муки
1 ст. л. - 1,5 ст. л. ароматизированных овсяных хлопьев
Блинчики получаются мягкими и ароматными, а главное — их можно предлагать детям с 7 месяцев. Важно: давайте только очень маленькие и тонкие кусочки, чтобы малыш не подавился.
