Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гниющий ковёр под деревом: опавшие фрукты как бомба замедленного действия — болезни уже рядом
Экзотические курорты России: внутренний туризм в России ставит новый рекорд
Пещеры скрывали этот секрет миллионы лет — теперь его расшифровали в генах
Невидимая граница свежести: когда безопасная вода начинает портиться по вкусу
Юбка с эффектом бумеранга: её пытались забыть, но она вернулась и стала символом дерзости
Покраска деревянного дома превращается в лотерею — выигрывает только правильный состав
Эротика и традиционные ценности: Ольга Бузова выступила с призывом после скандала Крида и Мизулиной
Любовь без масок: спектакль Дама с камелиями раскрывает тайны души
Мышцы ноют после тренировки? Вот ошибки, из-за которых усталость тянется неделями

Запеканка удивит даже гурманов: раскроем главный секрет идеального сочетания тыквы и ньокки

1:38
Еда

Для сытного ужина на двоих идеально подойдёт запеканка с ньокки, тыквой и фаршем.

Тыква
Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тыква

Чек-лист продуктов для запекания (2 порции):

1 луковица
немного масла для жарки
300 г мясного фарша (смешанного)
соль, перец
1 ч. л. порошка карри
немного порошка чили
1 зубчик чеснока
1 ст. л. томатной пасты
250 мл овощного бульона
300 г гигантской тыквы (чистый вес)
100 г крем-фреш
немного свежего базилика
ньокки (≈500 г) из холодильника
1 шарик моцареллы
 
Сначала обжарьте на сковороде нарезанный лук с небольшим количеством масла, затем добавьте мясной фарш и доведите его до состояния мелкой крошки.

Приправьте солью, перцем, карри, чили и измельчённым чесноком, чтобы блюдо приобрело пряную остроту. Вмешайте томатную пасту и слегка обжарьте вместе с мясом.

После этого влейте овощной бульон, положите нарезанную кубиками тыкву, накройте крышкой и тушите около 15 минут. Когда овощи станут мягкими, добавьте крем-фреш, свежий базилик и ньокки, всё хорошо перемешайте и переложите в форму для запекания.

Сверху выложите кусочки моцареллы. Запекайте в духовке при 200 °C около 15 минут, пока сыр не расплавится и не появится золотистая корочка. Простое, но изысканное блюдо, которое сочетает нежность тыквы, аромат специй и тягучую моцареллу.

Уточнения

Ньо́кки также но́кли, но́ки, но́керли (итал. gnocchi, нем. Nocken, Nockerln) — блюдо преимущественно итальянской, а также южнонемецкой и австрийской кухни.

Ты́ква гига́нтская или Тыква крупноплодная (лат. Cucūrbita māxima) — однолетнее культурное растение, вид рода Тыква семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (формаджо а паста филата).

Крем-фреш (от фр. crème fraîche — «свежие сливки») — французский кисломолочный продукт с содержанием жира не более 30 % (обычно 15—18 или 28 %), технологически идентичный сметане.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Наука и техника
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Садоводство, цветоводство
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Последние материалы
Юбка с эффектом бумеранга: её пытались забыть, но она вернулась и стала символом дерзости
Эротика и традиционные ценности: Ольга Бузова выступила с призывом после скандала Крида и Мизулиной
Покраска деревянного дома превращается в лотерею — выигрывает только правильный состав
Любовь без масок: спектакль Дама с камелиями раскрывает тайны души
Мышцы ноют после тренировки? Вот ошибки, из-за которых усталость тянется неделями
Серебряное клеймо времени: привычки, крадущие пигмент и превращающие шевелюру в пепел
Грандиозное соглашение: Россия переключает газовый поток
Антарктида под замком: почему обычным людям запрещено ступить за 60-ю параллель
Прямые рейсы Москва — Пхеньян: КНДР становится популярным направлением для отдыха россиян
Сжигает жир или мышцы? Вот что на самом деле делает бег на дорожке перед силовой тренировкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.