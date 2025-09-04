Запеканка удивит даже гурманов: раскроем главный секрет идеального сочетания тыквы и ньокки

Для сытного ужина на двоих идеально подойдёт запеканка с ньокки, тыквой и фаршем.
Чек-лист продуктов для запекания (2 порции):
1 луковица
немного масла для жарки
300 г мясного фарша (смешанного)
соль, перец
1 ч. л. порошка карри
немного порошка чили
1 зубчик чеснока
1 ст. л. томатной пасты
250 мл овощного бульона
300 г гигантской тыквы (чистый вес)
100 г крем-фреш
немного свежего базилика
ньокки (≈500 г) из холодильника
1 шарик моцареллы
Сначала обжарьте на сковороде нарезанный лук с небольшим количеством масла, затем добавьте мясной фарш и доведите его до состояния мелкой крошки.
Приправьте солью, перцем, карри, чили и измельчённым чесноком, чтобы блюдо приобрело пряную остроту. Вмешайте томатную пасту и слегка обжарьте вместе с мясом.
После этого влейте овощной бульон, положите нарезанную кубиками тыкву, накройте крышкой и тушите около 15 минут. Когда овощи станут мягкими, добавьте крем-фреш, свежий базилик и ньокки, всё хорошо перемешайте и переложите в форму для запекания.
Сверху выложите кусочки моцареллы. Запекайте в духовке при 200 °C около 15 минут, пока сыр не расплавится и не появится золотистая корочка. Простое, но изысканное блюдо, которое сочетает нежность тыквы, аромат специй и тягучую моцареллу.
Уточнения
Ньо́кки также но́кли, но́ки, но́керли (итал. gnocchi, нем. Nocken, Nockerln) — блюдо преимущественно итальянской, а также южнонемецкой и австрийской кухни.
Ты́ква гига́нтская или Тыква крупноплодная (лат. Cucūrbita māxima) — однолетнее культурное растение, вид рода Тыква семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (формаджо а паста филата).
Крем-фреш (от фр. crème fraîche — «свежие сливки») — французский кисломолочный продукт с содержанием жира не более 30 % (обычно 15—18 или 28 %), технологически идентичный сметане.
