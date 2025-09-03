Шашлык на любой вкус: 5 рецептов для идеального пикника

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:52
Еда

Идеальный шашлык — это не только ароматный дым от углей, но и правильно выбранный рецепт. Начните готовить с бараньей ноги (она дольше всего печётся в углях), а параллельно можно жарить курицу, рыбу или люля.

шашлык
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
Секрет нежной баранины: этот фрукт смягчит мясо, как по волшебству

Меню для пикника

Шашлык из курицы
Ингредиенты:

средняя курица
2 ч. л. красной паприки
200 г сметаны или греческого йогурта
соль, перец

Как готовить:

Нарезать курицу кусочками.
Смешать йогурт, паприку, соль и перец.
Замариновать мясо минимум на 10 часов.
Жарить на шампурах до золотистой корочки, переворачивая каждые 2-3 минуты.

Напиток: лёгкое белое вино (например, совиньон блан) или лимонад с мятой.

Шашлык из осетрины

Ингредиенты:

свежая осетрина
соль, перец
лимон

Как готовить:

Нарезать рыбу крупными кусками.
Посолить и поперчить.
Жарить на шампурах или решётке, сбрызгивая лимонным соком.
Подавать с дольками лимона.

Напиток: сухое белое вино, минеральная вода с лимоном.

Баранья нога в углях

Ингредиенты:

баранья нога
соль, перец, кориандр
3-4 тёртых помидора
2 луковицы
фольга

Как готовить:

Сделать в мясе проколы, натереть специями.
Добавить помидоры и лук.
Завернуть в 3-4 слоя фольги.
Закопать в угли на 2 часа.
Достать и наслаждаться сочным мясом.

Напиток: красное сухое вино или айран.

Шашлык из печени

Ингредиенты:

говяжья или баранья печень
тонкая жировая плёнка
лук, соль, перец

Как готовить:

Нарезать печень кусочками.
Завернуть в жировую плёнку с луком и специями.
Нанизать на шампур.
Жарить до готовности: печень будет сочной и мягкой.

Напиток: гранатовый сок или лёгкое красное вино.

Люля-кебаб

Ингредиенты:

700 г баранины или курицы
300 г курдюка
2 луковицы
1 помидор
зелень, сумах, соль, перец

Как готовить:

Пропустить мясо и курдюк через мясорубку 2 раза.
Добавить лук, помидор, зелень, специи.
Отбить фарш 5 минут до эластичности.
Слепить люля и нанизать на шампуры.
Жарить над углями, пока не подрумянится.

Напиток: кефир, гранатовый сок или сухое розовое вино.

Соусы к шашлыку

К мясу: томатный соус с чесноком.
К курице: кисло-сладкий соус с мёдом и имбирём.
К рыбе: наршараб или тартар.

Уточнения

Совиньон-блан (фр. Sauvignon blanc) — технический (винный) сорт белого винограда из долины Луары, используемый для производства белых вин.

Айра́н — кисломолочный напиток на основе тураха, катыка или разновидность кефира у тюркских, кавказских, балканских народов.

Наршараб — азербайджанская приправа, широко используемая в восточной кухне, получаемая методом сгущения гранатового сока. Название соуса наршараб происходит от двух слов: «нар» — гранат и «шараб» — вино.

