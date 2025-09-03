Шашлык на любой вкус: 5 рецептов для идеального пикника

Идеальный шашлык — это не только ароматный дым от углей, но и правильно выбранный рецепт. Начните готовить с бараньей ноги (она дольше всего печётся в углях), а параллельно можно жарить курицу, рыбу или люля.
Секрет нежной баранины: этот фрукт смягчит мясо, как по волшебству
Меню для пикника
Шашлык из курицы
Ингредиенты:
средняя курица
2 ч. л. красной паприки
200 г сметаны или греческого йогурта
соль, перец
Как готовить:
Нарезать курицу кусочками.
Смешать йогурт, паприку, соль и перец.
Замариновать мясо минимум на 10 часов.
Жарить на шампурах до золотистой корочки, переворачивая каждые 2-3 минуты.
Напиток: лёгкое белое вино (например, совиньон блан) или лимонад с мятой.
Шашлык из осетрины
Ингредиенты:
свежая осетрина
соль, перец
лимон
Как готовить:
Нарезать рыбу крупными кусками.
Посолить и поперчить.
Жарить на шампурах или решётке, сбрызгивая лимонным соком.
Подавать с дольками лимона.
Напиток: сухое белое вино, минеральная вода с лимоном.
Баранья нога в углях
Ингредиенты:
баранья нога
соль, перец, кориандр
3-4 тёртых помидора
2 луковицы
фольга
Как готовить:
Сделать в мясе проколы, натереть специями.
Добавить помидоры и лук.
Завернуть в 3-4 слоя фольги.
Закопать в угли на 2 часа.
Достать и наслаждаться сочным мясом.
Напиток: красное сухое вино или айран.
Шашлык из печени
Ингредиенты:
говяжья или баранья печень
тонкая жировая плёнка
лук, соль, перец
Как готовить:
Нарезать печень кусочками.
Завернуть в жировую плёнку с луком и специями.
Нанизать на шампур.
Жарить до готовности: печень будет сочной и мягкой.
Напиток: гранатовый сок или лёгкое красное вино.
Люля-кебаб
Ингредиенты:
700 г баранины или курицы
300 г курдюка
2 луковицы
1 помидор
зелень, сумах, соль, перец
Как готовить:
Пропустить мясо и курдюк через мясорубку 2 раза.
Добавить лук, помидор, зелень, специи.
Отбить фарш 5 минут до эластичности.
Слепить люля и нанизать на шампуры.
Жарить над углями, пока не подрумянится.
Напиток: кефир, гранатовый сок или сухое розовое вино.
Соусы к шашлыку
К мясу: томатный соус с чесноком.
К курице: кисло-сладкий соус с мёдом и имбирём.
К рыбе: наршараб или тартар.
Уточнения
Совиньон-блан (фр. Sauvignon blanc) — технический (винный) сорт белого винограда из долины Луары, используемый для производства белых вин.
Айра́н — кисломолочный напиток на основе тураха, катыка или разновидность кефира у тюркских, кавказских, балканских народов.
Наршараб — азербайджанская приправа, широко используемая в восточной кухне, получаемая методом сгущения гранатового сока. Название соуса наршараб происходит от двух слов: «нар» — гранат и «шараб» — вино.
Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?