Шашлык на любой вкус: 5 рецептов для идеального пикника

Идеальный шашлык — это не только ароматный дым от углей, но и правильно выбранный рецепт. Начните готовить с бараньей ноги (она дольше всего печётся в углях), а параллельно можно жарить курицу, рыбу или люля.

Меню для пикника

Шашлык из курицы

Ингредиенты:

средняя курица

2 ч. л. красной паприки

200 г сметаны или греческого йогурта

соль, перец

Как готовить:

Нарезать курицу кусочками.

Смешать йогурт, паприку, соль и перец.

Замариновать мясо минимум на 10 часов.

Жарить на шампурах до золотистой корочки, переворачивая каждые 2-3 минуты.

Напиток: лёгкое белое вино (например, совиньон блан) или лимонад с мятой.

Шашлык из осетрины

Ингредиенты:

свежая осетрина

соль, перец

лимон

Как готовить:

Нарезать рыбу крупными кусками.

Посолить и поперчить.

Жарить на шампурах или решётке, сбрызгивая лимонным соком.

Подавать с дольками лимона.

Напиток: сухое белое вино, минеральная вода с лимоном.

Баранья нога в углях

Ингредиенты:

баранья нога

соль, перец, кориандр

3-4 тёртых помидора

2 луковицы

фольга

Как готовить:

Сделать в мясе проколы, натереть специями.

Добавить помидоры и лук.

Завернуть в 3-4 слоя фольги.

Закопать в угли на 2 часа.

Достать и наслаждаться сочным мясом.

Напиток: красное сухое вино или айран.

Шашлык из печени

Ингредиенты:

говяжья или баранья печень

тонкая жировая плёнка

лук, соль, перец

Как готовить:

Нарезать печень кусочками.

Завернуть в жировую плёнку с луком и специями.

Нанизать на шампур.

Жарить до готовности: печень будет сочной и мягкой.

Напиток: гранатовый сок или лёгкое красное вино.

Люля-кебаб

Ингредиенты:

700 г баранины или курицы

300 г курдюка

2 луковицы

1 помидор

зелень, сумах, соль, перец

Как готовить:

Пропустить мясо и курдюк через мясорубку 2 раза.

Добавить лук, помидор, зелень, специи.

Отбить фарш 5 минут до эластичности.

Слепить люля и нанизать на шампуры.

Жарить над углями, пока не подрумянится.

Напиток: кефир, гранатовый сок или сухое розовое вино.

Соусы к шашлыку

К мясу: томатный соус с чесноком.

К курице: кисло-сладкий соус с мёдом и имбирём.

К рыбе: наршараб или тартар.

Уточнения

Совиньон-блан (фр. Sauvignon blanc) — технический (винный) сорт белого винограда из долины Луары, используемый для производства белых вин.



Айра́н — кисломолочный напиток на основе тураха, катыка или разновидность кефира у тюркских, кавказских, балканских народов.



Наршараб — азербайджанская приправа, широко используемая в восточной кухне, получаемая методом сгущения гранатового сока. Название соуса наршараб происходит от двух слов: «нар» — гранат и «шараб» — вино.

