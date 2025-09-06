Белоснежная улыбка тает на глазах — и дело не в кофе, а в других коварных продуктах

Белоснежная улыбка всегда считалась признаком здоровья и ухоженности. Но сохранить её не так просто: даже при регулярной чистке зубов некоторые продукты и напитки постепенно разрушают эмаль и оставляют на ней стойкий налёт. Кофе и никотин — самые известные враги белых зубов, однако список далеко не ограничивается ими.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с лёгкой улыбкой и пожелтевшими зубами

Белое вино

Обычно говорят о красном вине, которое быстро окрашивает эмаль. Но и белое вино таит опасность. Его высокая кислотность делает зубы более уязвимыми, повышая их восприимчивость к окрашиванию другими продуктами.

Томатный соус

Паста, соусы и блюда на основе томатов — ещё один частый виновник изменения цвета эмали. Сочетание яркого пигмента и кислотности повреждает защитный слой зуба, позволяя красящим веществам проникать глубже. В результате зубы начинают желтеть даже при регулярной гигиене.

Экзотические приправы

Карри, куркума и другие специи с насыщенным цветом тоже оставляют след на зубах. Особенно быстро пигменты впитываются в пористые материалы — пломбы и коронки, из-за чего улыбка теряет однородность.

Как уменьшить вред

Полностью исключать такие продукты не обязательно, но важно соблюдать простые правила:

после употребления кислых или окрашивающих продуктов полоскать рот водой;

не злоупотреблять продуктами с сильными пигментами;

чистить зубы не сразу, а через 20-30 минут после кислой еды или напитков, чтобы не повредить размягчённую эмаль;

использовать соломинку для напитков, чтобы снизить контакт с зубами.

Белые зубы зависят не только от правильной гигиены, но и от рациона. Белое вино, томатные соусы и пряности вроде карри могут постепенно менять оттенок эмали. Зная о таких рисках, сохранить улыбку гораздо проще.

