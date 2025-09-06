Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма

Чай — один из самых популярных напитков в мире, однако недавние исследования показывают, что привычные пакетики могут представлять серьёзную угрозу для здоровья.

Опасность в каждом пакетике

Учёные установили, что при заваривании чая в полимерных пакетиках в воду попадают миллиарды микропластиковых частиц. В среднем один пакетик выделяет:

1,2 млрд частиц полипропилена (около 136 нанометров),

135 млн частиц целлюлозы (около 244 нанометров),

8 млн частиц нейлона-6 (около 138 нанометров).

Эти цифры были получены при помощи сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии.

Как пластик воздействует на организм

Главная проблема в том, что микропластик не просто остаётся в напитке. Клетки кишечника, которые защищают организм и вырабатывают слизь, активно поглощают эти частицы. В ряде случаев они проникают даже в ядро клеток, где хранится генетическая информация. Это способно нарушать клеточные функции и генетические процессы, что в долгосрочной перспективе может приводить к серьёзным заболеваниям.

Что делать потребителям

Полностью отказаться от чая не требуется, но стоит изменить способ заваривания. Специалисты советуют:

выбирать рассыпные сорта без пакетиков;

использовать многоразовые заварники или металлические ситечки;

отдавать предпочтение брендам, выпускающим экологичные бумажные пакетики без пластикового слоя.

Чай в полимерных пакетиках может быть не таким безобидным, как кажется. Чтобы снизить риски для здоровья, достаточно перейти на более экологичные способы заваривания.

