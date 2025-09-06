Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:52
Еда

Чай — один из самых популярных напитков в мире, однако недавние исследования показывают, что привычные пакетики могут представлять серьёзную угрозу для здоровья.

Горячий чай
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячий чай

Опасность в каждом пакетике

Учёные установили, что при заваривании чая в полимерных пакетиках в воду попадают миллиарды микропластиковых частиц. В среднем один пакетик выделяет:

  • 1,2 млрд частиц полипропилена (около 136 нанометров),
  • 135 млн частиц целлюлозы (около 244 нанометров),
  • 8 млн частиц нейлона-6 (около 138 нанометров).

Эти цифры были получены при помощи сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии.

Как пластик воздействует на организм

Главная проблема в том, что микропластик не просто остаётся в напитке. Клетки кишечника, которые защищают организм и вырабатывают слизь, активно поглощают эти частицы. В ряде случаев они проникают даже в ядро клеток, где хранится генетическая информация. Это способно нарушать клеточные функции и генетические процессы, что в долгосрочной перспективе может приводить к серьёзным заболеваниям.

Что делать потребителям

Полностью отказаться от чая не требуется, но стоит изменить способ заваривания. Специалисты советуют:

  • выбирать рассыпные сорта без пакетиков;
  • использовать многоразовые заварники или металлические ситечки;
  • отдавать предпочтение брендам, выпускающим экологичные бумажные пакетики без пластикового слоя.

Чай в полимерных пакетиках может быть не таким безобидным, как кажется. Чтобы снизить риски для здоровья, достаточно перейти на более экологичные способы заваривания.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
