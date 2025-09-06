Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма

Чай — один из самых популярных напитков в мире, однако недавние исследования показывают, что привычные пакетики могут представлять серьёзную угрозу для здоровья.
Учёные установили, что при заваривании чая в полимерных пакетиках в воду попадают миллиарды микропластиковых частиц. В среднем один пакетик выделяет:
Эти цифры были получены при помощи сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии.
Главная проблема в том, что микропластик не просто остаётся в напитке. Клетки кишечника, которые защищают организм и вырабатывают слизь, активно поглощают эти частицы. В ряде случаев они проникают даже в ядро клеток, где хранится генетическая информация. Это способно нарушать клеточные функции и генетические процессы, что в долгосрочной перспективе может приводить к серьёзным заболеваниям.
Полностью отказаться от чая не требуется, но стоит изменить способ заваривания. Специалисты советуют:
Чай в полимерных пакетиках может быть не таким безобидным, как кажется. Чтобы снизить риски для здоровья, достаточно перейти на более экологичные способы заваривания.
Уточнения
Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
