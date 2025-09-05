Названо точное число чашек кофе, которое дарит годы здоровья и долголетия

Кофе по праву считается самым популярным напитком в мире. Утром он помогает проснуться, а в течение дня — сосредоточиться и поддерживать работоспособность. Учёные давно отмечают его пользу, однако всё зависит от дозировки: слишком много кофе может нанести вред.
Учёные из Университета Коимбры решили определить оптимальное количество кофе, которое приносит организму наибольшую пользу. Для этого они проанализировали 85 исследований со всего мира, посвящённых влиянию кофеина и других соединений напитка на здоровье.
Вывод оказался однозначным: безопасной и полезной нормой является три чашки кофе в день.
Кофе содержит около 2000 биоактивных соединений, среди которых особенно важны антиоксиданты. Они помогают клеткам защищаться от разрушения, ускоряют восстановление организма после воспалений и снижают риски хронических заболеваний.
При нормированном употреблении кофе укрепляет сердце, поддерживает когнитивные функции и снижает вероятность развития ряда возрастных патологий.
По данным анализа, люди, которые пьют по три чашки кофе ежедневно, живут в среднем на 1,84 года дольше. Более того, эти дополнительные годы проходят в хорошем самочувствии и без серьёзных заболеваний, что особенно важно для качества жизни.
Если превышать рекомендованную норму, возможны неприятные последствия: бессонница, тахикардия, повышенная тревожность, проблемы с желудком. Поэтому даже полезный напиток требует разумного подхода.
Кофе может стать союзником здоровья и долголетия, если пить его умеренно. Три чашки в день — та золотая середина, которая приносит пользу и помогает прожить дольше.
Уточнения
Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
