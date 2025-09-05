Названо точное число чашек кофе, которое дарит годы здоровья и долголетия

Кофе по праву считается самым популярным напитком в мире. Утром он помогает проснуться, а в течение дня — сосредоточиться и поддерживать работоспособность. Учёные давно отмечают его пользу, однако всё зависит от дозировки: слишком много кофе может нанести вред.

Исследование и его результаты

Учёные из Университета Коимбры решили определить оптимальное количество кофе, которое приносит организму наибольшую пользу. Для этого они проанализировали 85 исследований со всего мира, посвящённых влиянию кофеина и других соединений напитка на здоровье.

Вывод оказался однозначным: безопасной и полезной нормой является три чашки кофе в день.

Почему именно три чашки

Кофе содержит около 2000 биоактивных соединений, среди которых особенно важны антиоксиданты. Они помогают клеткам защищаться от разрушения, ускоряют восстановление организма после воспалений и снижают риски хронических заболеваний.

При нормированном употреблении кофе укрепляет сердце, поддерживает когнитивные функции и снижает вероятность развития ряда возрастных патологий.

Продление жизни

По данным анализа, люди, которые пьют по три чашки кофе ежедневно, живут в среднем на 1,84 года дольше. Более того, эти дополнительные годы проходят в хорошем самочувствии и без серьёзных заболеваний, что особенно важно для качества жизни.

Когда кофе становится вредным

Если превышать рекомендованную норму, возможны неприятные последствия: бессонница, тахикардия, повышенная тревожность, проблемы с желудком. Поэтому даже полезный напиток требует разумного подхода.

Кофе может стать союзником здоровья и долголетия, если пить его умеренно. Три чашки в день — та золотая середина, которая приносит пользу и помогает прожить дольше.

