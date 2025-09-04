Грибная рулетка: эти ошибки могут стоить вам жизни — как избежать отравления

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:14
Еда

С началом грибного сезона резко возрастает риск пищевых отравлений, некоторые из которых могут иметь летальный исход. Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Полина Кулач объясняет, как обезопасить себя при сборе и покупке грибов.

Белый гриб
Фото: commons.wikimedia.org by Bernie
Белый гриб

Главную опасность представляют ядовитые двойники популярных грибов — бледная поганка, ложные опята и замаскированные мухоморы. Но даже съедобные виды могут стать причиной отравления, если они старые, червивые или неправильно хранились. Свежие трубчатые грибы (белые, подосиновики, маслята) портятся всего за 2-4 часа при комнатной температуре, поэтому требуют особо быстрой обработки.

Ключевые правила безопасности

1. Правильный выбор

  • Покупайте только знакомые виды грибов, избегая "ассорти".
  • Отдавайте предпочтение молодым, плотным экземплярам без темных пятен и слизи.
  • Проверяйте наличие сертификата у продавца на рынке.

2. Грамотная обработка

  • Трубчатые грибы замачивайте на 30 минут с последующим отвариванием.
  • Пластинчатые виды можно вымачивать до 12 часов для очистки от грязи.
  • Все грибы требуют двойного отваривания со сменой воды.

3. Безопасное хранение

  • Свежие грибы храните в холодильнике не более 2-7 дней.
  • Избегайте домашних закаток — они могут содержать ботулотоксин.
  • При первых признаках порчи (изменение запаха, консистенции) без сожаления выбрасывайте грибы.

Важно: Даже съедобные грибы могут накапливать токсины из окружающей среды, поэтому собирайте их только в экологически чистых районах. При появлении первых симптомов отравления (тошнота, головокружение, слабость) немедленно обращайтесь за медицинской помощью, пишет Газета.Ru.

Самый безопасный вариант — покупка грибов в крупных торговых сетях, где они проходят обязательный лабораторный контроль. Это особенно важно для людей с ослабленным здоровьем, детей и пожилых людей.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
