Секрет выживания: 5 правил, которые защитят от ботулизма в консервах

Ботулизм остается одной из самых опасных пищевых инфекций, и главный источник заражения — привычные домашние заготовки.
Как отмечает врач-инфекционист Ольга Столярова, коварство этой болезни в том, что распознать наличие ботулотоксина в продукте практически невозможно: пища сохраняет нормальный вкус, запах и внешний вид, а вздутая крышка банки — вовсе не обязательный признак.
Для защиты от ботулизма достаточно соблюдать пять ключевых правил профилактики, сообщает Газета.Ru.
Особую осторожность следует проявлять с домашними консервами, копченостями и колбасами собственного приготовления. Даже идеальные на вид заготовки могут содержать смертельно опасный токсин. При первых признаках отравления (тошнота, расстройство зрения, мышечная слабость) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью — ботулизм требует специфического лечения и без своевременной помощи может привести к летальному исходу.
Уточнения
Ботули́зм (от лат. botulus — колбаса) — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.
