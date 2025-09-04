Секрет выживания: 5 правил, которые защитят от ботулизма в консервах

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Ботулизм остается одной из самых опасных пищевых инфекций, и главный источник заражения — привычные домашние заготовки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Погреб с заготовками

Как отмечает врач-инфекционист Ольга Столярова, коварство этой болезни в том, что распознать наличие ботулотоксина в продукте практически невозможно: пища сохраняет нормальный вкус, запах и внешний вид, а вздутая крышка банки — вовсе не обязательный признак.

Для защиты от ботулизма достаточно соблюдать пять ключевых правил профилактики, сообщает Газета.Ru.

Первое — строгая гигиена: мытье рук перед контактом с продуктами, дезинфекция поверхностей и кухонных инструментов, защита от насекомых и грызунов, тщательное мытье самих продуктов. Второе правило — раздельное хранение и обработка сырых и готовых продуктов с использованием разных кухонных принадлежностей. Третье — достаточная термическая обработка: ботулотоксин разрушается при кипячении в течение 10-25 минут, поэтому супы и другие блюда необходимо доводить до кипения. Четвертый принцип — соблюдение температурного режима: готовая пища не должна оставаться при комнатной температуре более двух часов. Пятое — использование безопасных ингредиентов: бутилированной или кипяченой воды, тщательно вымытых и ошпаренных фруктов и овощей, а также отказ от продуктов с истекшим сроком годности.

Особую осторожность следует проявлять с домашними консервами, копченостями и колбасами собственного приготовления. Даже идеальные на вид заготовки могут содержать смертельно опасный токсин. При первых признаках отравления (тошнота, расстройство зрения, мышечная слабость) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью — ботулизм требует специфического лечения и без своевременной помощи может привести к летальному исходу.

Уточнения

Ботули́зм (от лат. botulus — колбаса) — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.



