1:50
Еда

Зелёный киви, который раньше воспринимался лишь как экзотический фрукт, теперь получил статус суперфуда. Европейская комиссия официально признала его пользу для здоровья. Этот небольшой, но сочный фрукт скоро станет популярным на наших столах.

киви
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
киви

Доктор Джимми Мохамед в программе "Ça va beaucoup mieux" подчеркнул, что зелёный киви — это редкий фрукт, который получил сертификат о пользе для здоровья. Особенно он полезен для кишечника. Исследования показывают, что регулярное употребление зелёного киви способствует нормализации работы кишечника, увеличивая количество полезных солей. Это связано с высоким содержанием клетчатки, которая улучшает кишечный транзит и обладает слабительным эффектом.

Кроме того, киви содержит фермент, который помогает переваривать белок и ускоряет опорожнение желудка. Это особенно полезно после обильной еды, подчёркивает rtl.fr.

Важно отметить, что исследования финансировались новозеландским кооперативом киви. Это может вызвать вопросы о независимости, но результаты всё же значимы.

Если вам не нравится вкус киви, есть и другие продукты, которые могут помочь пищеварению. Чернослив, папайя, капуста, брокколи, цельнозерновые и бобовые также обладают слабительным эффектом и поддерживают здоровье кишечника.

Таким образом, зелёный киви — это ценный продукт для здоровья нашего пищеварения. Благодаря клетчатке, ферментам и освежающему вкусу он заслуживает места в нашем рационе. Как отмечает Джимми Мохамед, это способ заботиться о своём здоровье и, возможно, открыть для себя новые вкусовые ощущения.

Уточнения

Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
