Французский шеф-повар раскрыл секрет хрустящей зелёной фасоли: нужен всего один трюк

2:31
Еда

Ведущий французской кулинарной программы "Petits plats en équilibre" Лоран Мариотт поделился оригинальным способом приготовления стручковой фасоли. Этот метод позволяет сохранить её свежесть и хрусткость, а также сделать блюдо по-настоящему вкусным всего за 10 минут.

зелёная фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
зелёная фасоль

Магия вкуса от Лорана Мариотта

Представьте, что вы купили на рынке свежую зеленую фасоль и хотите приготовить её так, чтобы она была хрустящей и ароматной. Обычно мы варим её, обжариваем с чесноком или готовим на пару. Но Лоран Мариотт предлагает более необычный и интересный способ. Его идея настолько проста, что вы сможете повторить её дома, уверяет cuisine.journaldesfemmes.fr.

Ингредиенты для салата с фасолью и инжиром

Для приготовления салата по рецепту Лорана Мариотта вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 г зеленой фасоли
  • 6 свежих инжиров
  • 120 г овечьего сыра
  • 40 г цельного миндаля
  • 1 ч. л. меда
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец

Как приготовить салат

  1. Подготовка фасоли: Сначала подрежьте фасоль вручную или ножом. Это поможет ускорить процесс приготовления. Затем варите её 8 минут в кипящей подсоленной воде. После этого опустите фасоль в ледяную воду на 3 минуты, чтобы она сохранила свою хрусткость.
  2. Соус: В отдельной миске смешайте мед, бальзамический уксус, оливковое масло, соль и перец.
  3. Обжарка миндаля: На сковороде обжарьте миндаль до золотистого цвета. Затем измельчите его.
  4. Подготовка инжира и сыра: Вымойте инжир и разрежьте его на четвертинки. Сыр нарежьте тонкими ломтиками или соломкой.
  5. Смешивание ингредиентов: В большой миске смешайте фасоль, инжир, сыр и миндаль. Добавьте соус и тщательно перемешайте. Салат готов!

Салат с зеленой фасолью, инжиром, овечьим сыром и обжаренным миндалем получается невероятно вкусным и хрустящим. Это отличное блюдо для летнего ужина или праздничного стола. Попробуйте приготовить его по рецепту Лорана Мариотта и убедитесь сами!

Уточнения

Стручко́вая фасо́ль (французская фасоль) — недозрелые молодые плоды фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris), незрелые или молодые стручки стручковой фасоли огненно-красной (Phaseolus coccineus), стручковой фасоли (Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis) и гиацинтовой фасоли (Lablab purpureus) используются аналогичным образом, которые употребляются в пищу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
