Французский шеф-повар раскрыл секрет хрустящей зелёной фасоли: нужен всего один трюк

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Ведущий французской кулинарной программы "Petits plats en équilibre" Лоран Мариотт поделился оригинальным способом приготовления стручковой фасоли. Этот метод позволяет сохранить её свежесть и хрусткость, а также сделать блюдо по-настоящему вкусным всего за 10 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ зелёная фасоль

Магия вкуса от Лорана Мариотта

Представьте, что вы купили на рынке свежую зеленую фасоль и хотите приготовить её так, чтобы она была хрустящей и ароматной. Обычно мы варим её, обжариваем с чесноком или готовим на пару. Но Лоран Мариотт предлагает более необычный и интересный способ. Его идея настолько проста, что вы сможете повторить её дома, уверяет cuisine.journaldesfemmes.fr.

Ингредиенты для салата с фасолью и инжиром

Для приготовления салата по рецепту Лорана Мариотта вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г зеленой фасоли

6 свежих инжиров

120 г овечьего сыра

40 г цельного миндаля

1 ч. л. меда

1 ст. л. бальзамического уксуса

3 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

Как приготовить салат

Подготовка фасоли: Сначала подрежьте фасоль вручную или ножом. Это поможет ускорить процесс приготовления. Затем варите её 8 минут в кипящей подсоленной воде. После этого опустите фасоль в ледяную воду на 3 минуты, чтобы она сохранила свою хрусткость. Соус: В отдельной миске смешайте мед, бальзамический уксус, оливковое масло, соль и перец. Обжарка миндаля: На сковороде обжарьте миндаль до золотистого цвета. Затем измельчите его. Подготовка инжира и сыра: Вымойте инжир и разрежьте его на четвертинки. Сыр нарежьте тонкими ломтиками или соломкой. Смешивание ингредиентов: В большой миске смешайте фасоль, инжир, сыр и миндаль. Добавьте соус и тщательно перемешайте. Салат готов!

Салат с зеленой фасолью, инжиром, овечьим сыром и обжаренным миндалем получается невероятно вкусным и хрустящим. Это отличное блюдо для летнего ужина или праздничного стола. Попробуйте приготовить его по рецепту Лорана Мариотта и убедитесь сами!

Уточнения

Стручко́вая фасо́ль (французская фасоль) — недозрелые молодые плоды фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris), незрелые или молодые стручки стручковой фасоли огненно-красной (Phaseolus coccineus), стручковой фасоли (Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis) и гиацинтовой фасоли (Lablab purpureus) используются аналогичным образом, которые употребляются в пищу.

