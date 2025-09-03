Этот сливочный пирог с курицей исчезает со стола первым: раскроем главный секрет удачной начинки

Если вы ищете рецепт, который всегда будет пользоваться популярностью и станет любимым блюдом вашей семьи, то этот сливочный куриный пирог — то, что вам нужно. Хрустящая корочка и нежная, ароматная начинка делают его идеальным выбором для воскресного обеда, праздничного ужина или семейного торжества.

Фото: commons.wikimedia.org by Harry Wood, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с курицей и пореем

Секрет этого пирога — сочетание мягкого сливочного теста и сочной куриной начинки с насыщенным вкусом. Хотите научиться готовить это восхитительное блюдо и порадовать своих близких? Тогда читайте наш пошаговый рецепт!

Как приготовить сливочный пирог с курицей: пошаговое руководство

Ингредиенты для теста:

400 г пшеничной муки

200 г холодного сливочного масла

1 яйцо

1 яичный желток (для теста)

6 ст. л. молока

1 желток (для смазывания)

Ингредиенты для начинки:

1 кг куриного филе

1 средняя луковица, мелко нарезанная

2 зубчика чеснока, измельчённые

1 помидор без кожицы, нарезанный кубиками

1 ст. л. оливкового масла

Пучок петрушки, мелко нарезанной

1 банка консервированной кукурузы

1 банка томатного соуса

1 ст. л. пшеничной муки

3 куриных бульонных кубика

Оливки без косточек, измельчённые по вкусу

Способ приготовления

Отварите куриное филе до готовности, нарежьте его и отложите в сторону. В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте чеснок и измельчённую курицу, обжарьте до готовности. В горячей воде растворите куриные бульонные кубики и влейте в сковороду. Всыпьте пшеничную муку и хорошо перемешайте, чтобы получить густую смесь. Добавьте кукурузу, оливки, помидоры и петрушку, тщательно перемешайте. В большой миске смешайте муку с холодным сливочным маслом до образования крошек. Добавьте яйцо, желток и молоко, замешивая тесто до однородности. Заверните тесто в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте половину теста и выложите на дно формы для запекания. Выложите начинку на тесто, затем накройте оставшимся тестом. Смажьте верх пирога яичным желтком и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до золотистой корочки.

Как сделать пирог ещё вкуснее

Для сочности начинки можно добавить сливочный сыр или сыр типа качокавалло. Для разнообразия используйте в начинке не только курицу, но и другие ингредиенты: овощи, сердцевину пальмы или измельчённую вяленую говядину. Подавайте пирог с лёгким салатом или рассыпчатым рисом — это сочетание никого не оставит равнодушным, уверяет tudogostoso.com.br.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

