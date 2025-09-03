Этот сливочный пирог с курицей исчезает со стола первым: раскроем главный секрет удачной начинки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Если вы ищете рецепт, который всегда будет пользоваться популярностью и станет любимым блюдом вашей семьи, то этот сливочный куриный пирог — то, что вам нужно. Хрустящая корочка и нежная, ароматная начинка делают его идеальным выбором для воскресного обеда, праздничного ужина или семейного торжества.

Пирог с курицей и пореем
Фото: commons.wikimedia.org by Harry Wood, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с курицей и пореем

Секрет этого пирога — сочетание мягкого сливочного теста и сочной куриной начинки с насыщенным вкусом. Хотите научиться готовить это восхитительное блюдо и порадовать своих близких? Тогда читайте наш пошаговый рецепт!

Как приготовить сливочный пирог с курицей: пошаговое руководство

Ингредиенты для теста:

  • 400 г пшеничной муки
  • 200 г холодного сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1 яичный желток (для теста)
  • 6 ст. л. молока
  • 1 желток (для смазывания)

Ингредиенты для начинки:

  • 1 кг куриного филе
  • 1 средняя луковица, мелко нарезанная
  • 2 зубчика чеснока, измельчённые
  • 1 помидор без кожицы, нарезанный кубиками
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Пучок петрушки, мелко нарезанной
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 1 банка томатного соуса
  • 1 ст. л. пшеничной муки
  • 3 куриных бульонных кубика
  • Оливки без косточек, измельчённые по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварите куриное филе до готовности, нарежьте его и отложите в сторону.
  2. В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до золотистого цвета.
  3. Добавьте чеснок и измельчённую курицу, обжарьте до готовности.
  4. В горячей воде растворите куриные бульонные кубики и влейте в сковороду.
  5. Всыпьте пшеничную муку и хорошо перемешайте, чтобы получить густую смесь.
  6. Добавьте кукурузу, оливки, помидоры и петрушку, тщательно перемешайте.
  7. В большой миске смешайте муку с холодным сливочным маслом до образования крошек.
  8. Добавьте яйцо, желток и молоко, замешивая тесто до однородности.
  9. Заверните тесто в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.
  10. Раскатайте половину теста и выложите на дно формы для запекания.
  11. Выложите начинку на тесто, затем накройте оставшимся тестом.
  12. Смажьте верх пирога яичным желтком и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до золотистой корочки.

Как сделать пирог ещё вкуснее

Для сочности начинки можно добавить сливочный сыр или сыр типа качокавалло. Для разнообразия используйте в начинке не только курицу, но и другие ингредиенты: овощи, сердцевину пальмы или измельчённую вяленую говядину. Подавайте пирог с лёгким салатом или рассыпчатым рисом — это сочетание никого не оставит равнодушным, уверяет tudogostoso.com.br.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
