Этот сливочный пирог с курицей исчезает со стола первым: раскроем главный секрет удачной начинки

Если вы ищете рецепт, который всегда будет пользоваться популярностью и станет любимым блюдом вашей семьи, то этот сливочный куриный пирог — то, что вам нужно. Хрустящая корочка и нежная, ароматная начинка делают его идеальным выбором для воскресного обеда, праздничного ужина или семейного торжества.
Пирог с курицей и пореем
Секрет этого пирога — сочетание мягкого сливочного теста и сочной куриной начинки с насыщенным вкусом. Хотите научиться готовить это восхитительное блюдо и порадовать своих близких? Тогда читайте наш пошаговый рецепт!
Как приготовить сливочный пирог с курицей: пошаговое руководство
Ингредиенты для теста:
400 г пшеничной муки
200 г холодного сливочного масла
1 яйцо
1 яичный желток (для теста)
6 ст. л. молока
1 желток (для смазывания)
Ингредиенты для начинки:
1 кг куриного филе
1 средняя луковица, мелко нарезанная
2 зубчика чеснока, измельчённые
1 помидор без кожицы, нарезанный кубиками
1 ст. л. оливкового масла
Пучок петрушки, мелко нарезанной
1 банка консервированной кукурузы
1 банка томатного соуса
1 ст. л. пшеничной муки
3 куриных бульонных кубика
Оливки без косточек, измельчённые по вкусу
Способ приготовления
Отварите куриное филе до готовности, нарежьте его и отложите в сторону.
В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до золотистого цвета.
Добавьте чеснок и измельчённую курицу, обжарьте до готовности.
В горячей воде растворите куриные бульонные кубики и влейте в сковороду.
Всыпьте пшеничную муку и хорошо перемешайте, чтобы получить густую смесь.
Добавьте кукурузу, оливки, помидоры и петрушку, тщательно перемешайте.
В большой миске смешайте муку с холодным сливочным маслом до образования крошек.
Добавьте яйцо, желток и молоко, замешивая тесто до однородности.
Заверните тесто в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.
Раскатайте половину теста и выложите на дно формы для запекания.
Выложите начинку на тесто, затем накройте оставшимся тестом.
Смажьте верх пирога яичным желтком и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до золотистой корочки.
Как сделать пирог ещё вкуснее
Для сочности начинки можно добавить сливочный сыр или сыр типа качокавалло. Для разнообразия используйте в начинке не только курицу, но и другие ингредиенты: овощи, сердцевину пальмы или измельчённую вяленую говядину. Подавайте пирог с лёгким салатом или рассыпчатым рисом — это сочетание никого не оставит равнодушным, уверяет tudogostoso.com.br.
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.