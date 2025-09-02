Щи бывают не только кислые: редкие виды супа, о которых почти никто не знает

Щи — одно из самых узнаваемых блюд славянской кухни, которое издревле считалось основой рациона. Но мало кто задумывается, что у этого супа существует несколько разновидностей, и каждая из них имеет свои особенности. Именно это делает щи по-настоящему уникальными: они могут быть сытными, лёгкими, кислыми или даже рыбными.
Эта разновидность отличается богатым составом. В основу кладут мясной бульон, который делают на свинине, говядине или птице. В суп добавляют картофель, грибы, мясные полуфабрикаты и другие продукты, делающие блюдо густым и питательным. Такие щи нередко готовят на большие семьи, ведь они получаются не только вкусными, но и очень сытными.
Настоящая "визитная карточка" русской кухни — щи на квашеной капусте. Именно кислая капуста придаёт супу особый вкус и лёгкую остринку, за что его так любят. Зимой этот вариант был особенно популярен, так как квашеная капуста сохраняла витамины и помогала разнообразить рацион в холодное время года.
О таком виде слышали немногие. Основой для рассадных щей служит капустная рассада, которую не высадили в огород. Молодые ростки придают супу нежность и свежий вкус. Сегодня этот рецепт практически утратил популярность, но раньше его использовали довольно часто, особенно в сельской местности.
Этот вариант идеально подходит для веганов, вегетарианцев или тех, кто соблюдает пост. Щи готовят без мяса, а основу составляют овощи и зелень. Несмотря на простоту, блюдо получается ароматным и лёгким, особенно если добавить грибы или бобовые.
Ещё один необычный вариант — щи с рыбой. Для приготовления используют как свежую дорогую рыбу, так и более доступные консервы. Вкус супа при этом получается совершенно иным, но не менее интересным. Рыбные щи отлично подойдут тем, кто хочет разнообразить привычное меню.
Разнообразие щей показывает, что этот суп может быть разным — от сытного зимнего до лёгкого постного. Каждый вид имеет свою историю и особенности приготовления, а значит, у каждого найдутся поклонники.
Уточнения
Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.
