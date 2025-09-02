Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
От напитка до косметики: как испанский деликатес покоряет мир

Еда

Чуфа, или земляной миндаль, по праву считается жемчужиной Испании, львиная доля которого культивируется на Пиренейском полуострове, в регионе Валенсия. Качество этого продукта находится под строгим контролем Consejo Regulador de Valencia — консорциума, учрежденного под эгидой испанской короны.

Условия для выращивания

Растение предпочитает влажную среду, тропический и субтропический климат. Под землёй формируются клубни, а на поверхности — изящные зеленые стебли, напоминающие зелёный лук.

Использование в кулинарии

В кулинарии земляной миндаль нашел широкое применение. В Испании из него готовят знаменитый напиток — horchata de chufa, дарящий прохладу в знойные летние дни. Из клубней также производят безглютеновую муку, которая идеально подходит для приготовления выпечки, десертов и веганских напитков, напоминающих миндальное молоко.

Применение в косметологии

Земляной миндаль нашел своё применение и в натуральной косметике — из него получают масло, используемое в производстве увлажняющих кремов, пишет cookist.

Уточнения

Клейкови́на глюте́н (от лат. gluten [ˈgluːtɛn] — «клей»; устаревшее — кле́бер) — понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя. Термином «клейковина» обычно называют белки группы проламинов и глютелинов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
