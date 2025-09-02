Готовим универсальное песочное тесто: простой рецепт станет вашей палочкой-выручалочкой

Песочное тесто универсально, подходит для многих случаев: для приготовления чизкейков, пирогов, печенья, пирожков и т.д.
1. В большую миску налейте воды комнатной температуры и добавьте сахар. Помешивайте, пока сахар не растворится.
2. Добавьте масло и тертую цедру лимона.
3. Постепенно добавляйте просеянную муку, помешивайте ложкой.
4. Когда тесто начнет уплотняться, переложите его на слегка посыпанную мукой доску и замесите до гладкой и мягкой консистенции (оно не должно липнуть).
5. Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут.
6. Затем раскатайте тесто и используйте для пирогов, печенья или любых других угощений.
Хранить тесто можно в холодильнике до 2 дней или заморозить на месяц, пишет blog.giallozafferano.
Пирог с начинкой из такого теста выпекаем 30-35 минут.
Фигурное печенье — 10-12 минут.
Уточнения
Це́дра (от итал. cedro — цитрон) — кожура, наружный окрашенный слой (флаведо) околоплодника плодов различных цитрусовых — померанца (Citrus aurantium), лимона (Citrus limonum), апельсина (Citrus sinensis), мандарина (Citrus nobilis) и грейпфрута (Citrus paradisi).
