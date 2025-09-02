Готовим универсальное песочное тесто: простой рецепт станет вашей палочкой-выручалочкой

Песочное тесто универсально, подходит для многих случаев: для приготовления чизкейков, пирогов, печенья, пирожков и т.д.

Ингредиенты

400 г муки;

100 г сахара;

100 мл воды;

50 мл растопленного сливочного масла;

1 лимон (цедра).

Приготовление

1. В большую миску налейте воды комнатной температуры и добавьте сахар. Помешивайте, пока сахар не растворится.

2. Добавьте масло и тертую цедру лимона.

3. Постепенно добавляйте просеянную муку, помешивайте ложкой.

4. Когда тесто начнет уплотняться, переложите его на слегка посыпанную мукой доску и замесите до гладкой и мягкой консистенции (оно не должно липнуть).

5. Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут.

6. Затем раскатайте тесто и используйте для пирогов, печенья или любых других угощений.

Хранить тесто можно в холодильнике до 2 дней или заморозить на месяц, пишет blog.giallozafferano.

Пирог с начинкой из такого теста выпекаем 30-35 минут.

Фигурное печенье — 10-12 минут.

Уточнения

