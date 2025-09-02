Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Готовим универсальное песочное тесто: простой рецепт станет вашей палочкой-выручалочкой

1:20
Еда

Песочное тесто универсально, подходит для многих случаев: для приготовления чизкейков, пирогов, печенья, пирожков и т.д.

Тесто
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z ..., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тесто

Ингредиенты

  •  400 г муки;
  • 100 г сахара;
  • 100 мл воды;
  • 50 мл растопленного сливочного масла;
  • 1 лимон (цедра).

Приготовление

1. В большую миску налейте воды комнатной температуры и добавьте сахар. Помешивайте, пока сахар не растворится.
2. Добавьте масло и тертую цедру лимона.
3. Постепенно добавляйте просеянную муку, помешивайте ложкой.
4. Когда тесто начнет уплотняться, переложите его на слегка посыпанную мукой доску и замесите до гладкой и мягкой консистенции (оно не должно липнуть).
5. Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 30 минут.
6. Затем раскатайте тесто и используйте для пирогов, печенья или любых других угощений.

Хранить тесто можно в холодильнике до 2 дней или заморозить на месяц, пишет blog.giallozafferano.

Пирог с начинкой из такого теста выпекаем 30-35 минут.

Фигурное печенье — 10-12 минут.

Уточнения

Це́дра (от итал. cedro — цитрон) — кожура, наружный окрашенный слой (флаведо) околоплодника плодов различных цитрусовых — померанца (Citrus aurantium), лимона (Citrus limonum), апельсина (Citrus sinensis), мандарина (Citrus nobilis) и грейпфрута (Citrus paradisi).
 

