Овощное рагу без мяса, но со вкусом Средиземноморья: секрет в двух простых специях

Овощное рагу — блюдо, которое никогда не надоест, если готовить его с фантазией. Всего несколько привычных ингредиентов могут заиграть новыми красками, если сочетать их по-разному. Необязательно загружать кастрюлю всем содержимым холодильника: гораздо интереснее выбрать 2-3 овоща и подчеркнуть их вкус специями и зеленью. Один день — рагу из кабачков и фасоли, другой — из картофеля и томатов. Сегодня — средиземноморский вариант с баклажанами, картофелем и помидорами, приправленный куркумой, паприкой и кинзой.

Ингредиенты на 4 порции

Баклажаны — 400 г

Картофель — 400 г

Помидоры — 400 г

Лук репчатый — 100 г

Чеснок — 4 зубчика

Кинза — 15 г

Масло оливковое — 3 ст. л.

Панировочные сухари — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Паприка сушёная — 0,5 ч. л.

Куркума — 0,5 ч. л.

Перец кайенский — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

Подготовка овощей

Баклажаны нарезать кубиками и замочить на 15 минут в подсоленной воде, затем отжать и обсушить. Лук очистить и нарезать полукольцами или кубиками. Чеснок мелко порубить. Картофель почистить и нарезать кубиками около 2 см. Помидоры нарезать небольшими дольками, удалив плодоножку.

Обжаривание

В жаропрочной кастрюле разогреть оливковое масло, слегка обжарить лук до золотистости. Добавить картофель и жарить ещё 5-6 минут до лёгкой румяной корочки.

Тушение

К луку и картофелю добавить чеснок и баклажаны, посыпать специями — куркумой, паприкой, щепоткой кайенского и чёрным перцем. Накрыть крышкой и томить 5 минут. Затем выложить сверху помидоры, слегка присолить и готовить ещё 5 минут. После этого всё перемешать и оставить под крышкой на 10-15 минут до готовности овощей.

Подача

Перед подачей посыпать рагу свежей рубленой кинзой. Блюдо получается ароматным, ярким и пряным, с лёгкой остротой. Отлично подойдёт как гарнир к постным блюдам или как самостоятельный ужин.

Советы для разнообразия

Для более насыщенного вкуса можно добавить немного оливок или каперсов.

Если хочется сытнее — введите нут или фасоль.

Для нежности под конец готовки можно вмешать немного оливкового масла холодного отжима.

Такое рагу в кастрюле — не только вкусный, но и полезный способ разнообразить меню. Оно согревает, насыщает и прекрасно вписывается как в будничный рацион, так и в постное меню.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

