Овощное рагу без мяса, но со вкусом Средиземноморья: секрет в двух простых специях

Овощное рагу — блюдо, которое никогда не надоест, если готовить его с фантазией. Всего несколько привычных ингредиентов могут заиграть новыми красками, если сочетать их по-разному. Необязательно загружать кастрюлю всем содержимым холодильника: гораздо интереснее выбрать 2-3 овоща и подчеркнуть их вкус специями и зеленью. Один день — рагу из кабачков и фасоли, другой — из картофеля и томатов. Сегодня — средиземноморский вариант с баклажанами, картофелем и помидорами, приправленный куркумой, паприкой и кинзой.
Баклажаны — 400 г
Картофель — 400 г
Помидоры — 400 г
Лук репчатый — 100 г
Чеснок — 4 зубчика
Кинза — 15 г
Масло оливковое — 3 ст. л.
Панировочные сухари — 3 ст. л. (для котлеток не нужны, можно убрать из списка)
Соль — по вкусу
Паприка сушёная — 0,5 ч. л.
Куркума — 0,5 ч. л.
Перец кайенский — по вкусу
Перец чёрный молотый — по вкусу
Баклажаны нарезать кубиками и замочить на 15 минут в подсоленной воде, затем отжать и обсушить.
Лук очистить и нарезать полукольцами или кубиками.
Чеснок мелко порубить.
Картофель почистить и нарезать кубиками около 2 см.
Помидоры нарезать небольшими дольками, удалив плодоножку.
В жаропрочной кастрюле разогреть оливковое масло, слегка обжарить лук до золотистости. Добавить картофель и жарить ещё 5-6 минут до лёгкой румяной корочки.
К луку и картофелю добавить чеснок и баклажаны, посыпать специями — куркумой, паприкой, щепоткой кайенского и чёрным перцем. Накрыть крышкой и томить 5 минут. Затем выложить сверху помидоры, слегка присолить и готовить ещё 5 минут. После этого всё перемешать и оставить под крышкой на 10-15 минут до готовности овощей.
Перед подачей посыпать рагу свежей рубленой кинзой. Блюдо получается ароматным, ярким и пряным, с лёгкой остротой. Отлично подойдёт как гарнир к постным блюдам или как самостоятельный ужин.
Для более насыщенного вкуса можно добавить немного оливок или каперсов.
Если хочется сытнее — введите нут или фасоль.
Для нежности под конец готовки можно вмешать немного оливкового масла холодного отжима.
Такое рагу в кастрюле — не только вкусный, но и полезный способ разнообразить меню. Оно согревает, насыщает и прекрасно вписывается как в будничный рацион, так и в постное меню.
Уточнения
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.
