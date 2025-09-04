Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Охотница на змей: что заставляет кобру менять меню и делать ставку на ядовитых собратьев
Весло с автографом Путина превратилось в визитную карточку главной регаты Дальнего Востока
Храните ненужный хлам? Это может сказать о вас больше, чем вы думаете
Эти ошибки сотрудников АЗС превращаются в дорогой ремонт: опасности, о которых мало кто думает
Врачи сказали нет: Леди Гага экстренно отменила концерт в Майами — в чем причина
Семейная ипотека превращается в квест: вторичка по ставке 6% доступна не всем
Галактика готовит ответ: первые голоса из космоса могут прозвучать раньше, чем мы думаем
Сомнилоквия без паники: когда ночной шёпот превращается в полноценный диалог
Здесь туристы забывают о XXI веке: японские города, где прошлое звучит громче настоящего

Шампиньоны и морковь: дуэт, который неожиданно звучит вкуснее, чем классика

2:27
Еда

Морковные котлетки — это отличный способ взглянуть на привычный овощ с новой стороны и превратить его в основу сытного ужина или постного стола. Блюдо получается лёгким, ярким и очень вкусным, а готовится значительно быстрее, чем классические версии, где морковь сначала отваривают. В этом рецепте корнеплод просто обжаривается, что экономит время и усилия. Особая изюминка — нежный соус из шампиньонов и постного майонеза, который можно подать не только к котлеткам, но и к другим блюдам.

Морковные котлетки с яблоком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морковные котлетки с яблоком

Что понадобится для приготовления

На 4 порции потребуется:

  • морковь — 600 г
  • манная крупа — 30 г
  • панировочные сухари — 3 ст. ложки
  • растительное масло — 4 ст. ложки
  • соль — по вкусу

Для соуса:

  • шампиньоны — 200 г
  • постный майонез — 150 г
  • свежий укроп — 20 г

Как приготовить морковные котлетки с соусом

  1. Шампиньоны очистить, при необходимости промыть. Крупные грибы нарезать кусочками, мелкие оставить целыми. Залить кипятком и отварить 5-7 минут. Затем слить воду, остудить и порезать кубиками.

  2. Укроп промыть и мелко нарубить, соединить с грибами и постным майонезом. Перемешать — получится соус.

  3. Морковь очистить и натереть на мелкой тёрке. В сковороде разогреть 2 столовые ложки масла, слегка обжарить морковь 3-4 минуты, периодически помешивая.

  4. Влить около 100 мл кипятка, накрыть крышкой и тушить до мягкости.

  5. Добавить манку, перемешать, посолить и оставить массу остывать.

  6. Сформировать небольшие круглые котлетки, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить в оставшемся масле до золотистой корочки с обеих сторон.

  7. Подавать горячими вместе с грибным соусом.

Чем хорош этот рецепт

Морковные котлетки — это лёгкое, но питательное блюдо. В них много клетчатки и витаминов, а за счёт манки и обжаривания они приобретают приятную текстуру и аппетитный вид. Грибной соус придаёт им глубину вкуса и делает блюдо ещё сытнее. Такие котлетки прекрасно подойдут не только для постного меню, но и для детского питания или лёгкого ужина всей семьи.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Галактика готовит ответ: первые голоса из космоса могут прозвучать раньше, чем мы думаем
Сомнилоквия без паники: когда ночной шёпот превращается в полноценный диалог
Здесь туристы забывают о XXI веке: японские города, где прошлое звучит громче настоящего
Главная причина слабого света фар, о которой забывают водители: способ, который работает лучше, чем кажется
Финансовая нагрузка и недовольство местных: украинским беженцам в Европе затягивают пояса
Куриные сердечки и картошка: простой ужин, который звучит как ресторанное блюдо
Когда рябина с горчинкой, а когда сладкая: главное правило сбора урожая для заготовок
Кортизоловая маска: отражение в зеркале, которое пугает правдой
Германия стирает следы: зачем Берлину прятать поставки ракет Киеву
Раскрыты причины внезапного роста интереса россиян к мистике и магии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.