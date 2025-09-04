Шампиньоны и морковь: дуэт, который неожиданно звучит вкуснее, чем классика

Морковные котлетки — это отличный способ взглянуть на привычный овощ с новой стороны и превратить его в основу сытного ужина или постного стола. Блюдо получается лёгким, ярким и очень вкусным, а готовится значительно быстрее, чем классические версии, где морковь сначала отваривают. В этом рецепте корнеплод просто обжаривается, что экономит время и усилия. Особая изюминка — нежный соус из шампиньонов и постного майонеза, который можно подать не только к котлеткам, но и к другим блюдам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морковные котлетки с яблоком

Что понадобится для приготовления

На 4 порции потребуется:

морковь — 600 г

манная крупа — 30 г

панировочные сухари — 3 ст. ложки

растительное масло — 4 ст. ложки

соль — по вкусу

Для соуса:

шампиньоны — 200 г

постный майонез — 150 г

свежий укроп — 20 г

Как приготовить морковные котлетки с соусом

Шампиньоны очистить, при необходимости промыть. Крупные грибы нарезать кусочками, мелкие оставить целыми. Залить кипятком и отварить 5-7 минут. Затем слить воду, остудить и порезать кубиками. Укроп промыть и мелко нарубить, соединить с грибами и постным майонезом. Перемешать — получится соус. Морковь очистить и натереть на мелкой тёрке. В сковороде разогреть 2 столовые ложки масла, слегка обжарить морковь 3-4 минуты, периодически помешивая. Влить около 100 мл кипятка, накрыть крышкой и тушить до мягкости. Добавить манку, перемешать, посолить и оставить массу остывать. Сформировать небольшие круглые котлетки, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить в оставшемся масле до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать горячими вместе с грибным соусом.

Чем хорош этот рецепт

Морковные котлетки — это лёгкое, но питательное блюдо. В них много клетчатки и витаминов, а за счёт манки и обжаривания они приобретают приятную текстуру и аппетитный вид. Грибной соус придаёт им глубину вкуса и делает блюдо ещё сытнее. Такие котлетки прекрасно подойдут не только для постного меню, но и для детского питания или лёгкого ужина всей семьи.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

