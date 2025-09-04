Шампиньоны и морковь: дуэт, который неожиданно звучит вкуснее, чем классика

Морковные котлетки — это отличный способ взглянуть на привычный овощ с новой стороны и превратить его в основу сытного ужина или постного стола. Блюдо получается лёгким, ярким и очень вкусным, а готовится значительно быстрее, чем классические версии, где морковь сначала отваривают. В этом рецепте корнеплод просто обжаривается, что экономит время и усилия. Особая изюминка — нежный соус из шампиньонов и постного майонеза, который можно подать не только к котлеткам, но и к другим блюдам.
На 4 порции потребуется:
Для соуса:
Шампиньоны очистить, при необходимости промыть. Крупные грибы нарезать кусочками, мелкие оставить целыми. Залить кипятком и отварить 5-7 минут. Затем слить воду, остудить и порезать кубиками.
Укроп промыть и мелко нарубить, соединить с грибами и постным майонезом. Перемешать — получится соус.
Морковь очистить и натереть на мелкой тёрке. В сковороде разогреть 2 столовые ложки масла, слегка обжарить морковь 3-4 минуты, периодически помешивая.
Влить около 100 мл кипятка, накрыть крышкой и тушить до мягкости.
Добавить манку, перемешать, посолить и оставить массу остывать.
Сформировать небольшие круглые котлетки, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить в оставшемся масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Подавать горячими вместе с грибным соусом.
Морковные котлетки — это лёгкое, но питательное блюдо. В них много клетчатки и витаминов, а за счёт манки и обжаривания они приобретают приятную текстуру и аппетитный вид. Грибной соус придаёт им глубину вкуса и делает блюдо ещё сытнее. Такие котлетки прекрасно подойдут не только для постного меню, но и для детского питания или лёгкого ужина всей семьи.
Уточнения
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.