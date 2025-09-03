Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8 перекусов для школьника: и сытно, и полезно, и для мозга в самый раз

После долгих летних каникул детям снова приходится привыкать к будильникам, урокам и домашним заданиям. Школьный день требует огромных усилий и от тела, и от ума, поэтому правильно подобранные перекусы помогают справиться с нагрузками, поддерживают концентрацию и улучшают настроение.

Горячий бутерброд с треской и маринованной капустой
Горячий бутерброд с треской и маринованной капустой

Почему перекусы важны для мозга

Мозг ребёнка нуждается в постоянном "топливе", чтобы запоминать, анализировать и быть устойчивым к стрессу. Недостаток питательных веществ может снизить внимание, вызвать раздражительность и усталость. Включая в рацион полезные перекусы, родители помогают детям легче справляться с учёбой и сохранять бодрость.

Сыр — источник радости и ясности

Качественный сыр из натурального молока богат триптофаном. Эта аминокислота отвечает за выработку серотонина — гормона радости. Кроме того, триптофан помогает улучшить кровоснабжение мозга и снижает риск головных болей. Пара кусочков сыра станет идеальным дополнением к перекусу.

Гречка — энергия и концентрация

Гречневая крупа содержит триптофан и магний, которые положительно влияют на работу нервной системы. Магний помогает передавать импульсы между клетками мозга и поддерживает внимание. Блины из гречневой муки или гречка на завтрак — отличный выбор для школьника.

Цельнозерновой хлеб — питание на весь день

Продукты из цельных зерен медленно высвобождают глюкозу, обеспечивая мозг стабильной энергией. Сэндвичи на цельнозерновом хлебе или макароны из таких зерен помогут ребёнку оставаться активным и сосредоточенным дольше.

Орехи — "строительный материал" для мозга

Миндаль, фундук, грецкие и кедровые орехи богаты полезными жирами и железом. Жиры нужны для формирования клеток мозга, а железо поддерживает память и внимание. Орехи — сытный и полезный перекус, но их стоит давать детям без склонности к аллергии.

Сухофрукты — сладость с пользой

Изюм, курага, чернослив и инжир заменят конфеты и шоколад. Они дают быструю порцию глюкозы для мозга и одновременно снабжают организм витаминами и минералами. Такой перекус будет не только вкусным, но и полезным.

Яйца — залог хорошей памяти

Куриные и перепелиные яйца содержат холин, который необходим для передачи нервных импульсов. Этот нутриент улучшает память и внимание, а также защищает мозг от воздействия токсинов. Сэндвич с яйцом — практичный вариант для школы.

Томаты — защита клеток

Красный цвет помидорам придаёт ликопин — антиоксидант, который защищает клетки мозга от повреждений. Особенно полезны термически обработанные томаты и томатный сок, так как в них концентрация ликопина выше.

Тыквенные семечки — источник цинка

Цинк играет важную роль в процессах мышления и памяти. В тыквенных семечках его особенно много, а вместе с ним — магний и витамины группы В. Главное — выбирать сырые семечки, а не жареные.

Молочные продукты — питание для нервной системы

Молоко, йогурт и кефир снабжают организм белком и витаминами группы В и D. Они поддерживают рост мозговой ткани и укрепляют нервную систему. Особенно важен витамин D, которого детям требуется больше, чем взрослым.

Вода — главный "перекус"

Мозг на 85% состоит из воды, и даже лёгкое обезвоживание ухудшает внимание и память. Ребёнку стоит давать простую питьевую воду в удобной бутылке, чтобы она всегда была под рукой.

