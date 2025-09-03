Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легенда Олимпийских игр продаёт свои золотые медали и бежит из США, чтобы начать всё сначала
Трансферная драма: Марсель теряет Гбохо, но готовит сюрприз
76 километров до трагедии: как активисты чуть не сорвали этап велогонки
Жадность на заправке — и машина страдает: когда желание сэкономить превращается в риск
Карцинское ущелье: Северная Осетия хранит водопад с идеальным кругом в скале
Телефон работает идеально, но его можно сдать как брак: парадокс новой реальности
Три секретных врага вашей кухни: вот почему даже просторное помещение становится тесным
Священник раскрыл правду: что случилось с храмом, который строила Бузова
Овощи с вашей тарелки могут отравить собаку: полный список запрещённых продуктов

Сливочная нежность на ложке: домашний сыр, от которого невозможно оторваться

1:57
Еда

Творожный сыр из сметаны — это простой в приготовлении и очень нежный продукт, который можно использовать и в сладких, и в солёных блюдах. Главное отличие от сыра на основе йогурта или творога — обязательный этап нагревания, при котором белки сметаны сворачиваются, превращая массу в лёгкий сливочный сыр.

бутерброд с помидором и базиликом
Фото: freepik by denamorado
бутерброд с помидором и базиликом

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • Сметана 18% — 500 г
  • Сливки 30% — 100 мл
  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка

Застелить дуршлаг марлей в 3-4 слоя, поставить его над глубокой миской для сбора сыворотки.

Шаг 2. Нагревание

Перелить сметану в кастрюлю с толстым дном и нагревать на очень медленном огне до 60-70 °C, постоянно помешивая. Важно не доводить массу до кипения.

Шаг 3. Отделение сыворотки

Через 5-10 минут смесь начнёт расслаиваться на хлопья и прозрачную жидкость. Снять кастрюлю с огня и сразу перелить массу в дуршлаг с марлей. Оставить на 15-20 минут при комнатной температуре.

Шаг 4. Формирование

Собрать края марли, завязать в мешочек и вернуть в дуршлаг. Сверху можно поставить лёгкий гнёт (например, банку с водой). Убрать в холодильник на 3-4 часа.

Шаг 5. Финальная текстура

Готовый сыр достать из марли, переложить в миску и слегка посолить. Если масса кажется слишком плотной, постепенно ввести сливки и перемешать до кремовой консистенции. На этом этапе можно добавить зелень или специи.

Шаг 6. Созревание

Переложить сыр в контейнер и оставить в холодильнике ещё на 1-2 часа. После этого он готов к употреблению.

Уточнения

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски. По степени жирности варьируется от 10 до обычно 30 (реже 58) %.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Наука и техника
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Трансферная драма: Марсель теряет Гбохо, но готовит сюрприз
76 километров до трагедии: как активисты чуть не сорвали этап велогонки
Жадность на заправке — и машина страдает: когда желание сэкономить превращается в риск
Карцинское ущелье: Северная Осетия хранит водопад с идеальным кругом в скале
Телефон работает идеально, но его можно сдать как брак: парадокс новой реальности
Три секретных врага вашей кухни: вот почему даже просторное помещение становится тесным
Священник раскрыл правду: что случилось с храмом, который строила Бузова
Овощи с вашей тарелки могут отравить собаку: полный список запрещённых продуктов
Жёлтые листья — ещё не приговор: огурцы можно заставить плодоносить дальше
Арбуз после заката: что на самом деле произойдёт с вашим телом, если съесть кусочек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.