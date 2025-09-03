Сливочная нежность на ложке: домашний сыр, от которого невозможно оторваться

Творожный сыр из сметаны — это простой в приготовлении и очень нежный продукт, который можно использовать и в сладких, и в солёных блюдах. Главное отличие от сыра на основе йогурта или творога — обязательный этап нагревания, при котором белки сметаны сворачиваются, превращая массу в лёгкий сливочный сыр.

Ингредиенты (на 1 порцию)

Сметана 18% — 500 г

Сливки 30% — 100 мл

Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка

Застелить дуршлаг марлей в 3-4 слоя, поставить его над глубокой миской для сбора сыворотки.

Шаг 2. Нагревание

Перелить сметану в кастрюлю с толстым дном и нагревать на очень медленном огне до 60-70 °C, постоянно помешивая. Важно не доводить массу до кипения.

Шаг 3. Отделение сыворотки

Через 5-10 минут смесь начнёт расслаиваться на хлопья и прозрачную жидкость. Снять кастрюлю с огня и сразу перелить массу в дуршлаг с марлей. Оставить на 15-20 минут при комнатной температуре.

Шаг 4. Формирование

Собрать края марли, завязать в мешочек и вернуть в дуршлаг. Сверху можно поставить лёгкий гнёт (например, банку с водой). Убрать в холодильник на 3-4 часа.

Шаг 5. Финальная текстура

Готовый сыр достать из марли, переложить в миску и слегка посолить. Если масса кажется слишком плотной, постепенно ввести сливки и перемешать до кремовой консистенции. На этом этапе можно добавить зелень или специи.

Шаг 6. Созревание

Переложить сыр в контейнер и оставить в холодильнике ещё на 1-2 часа. После этого он готов к употреблению.

Уточнения

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски. По степени жирности варьируется от 10 до обычно 30 (реже 58) %.



