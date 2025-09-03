Сливочная нежность на ложке: домашний сыр, от которого невозможно оторваться

Творожный сыр из сметаны — это простой в приготовлении и очень нежный продукт, который можно использовать и в сладких, и в солёных блюдах. Главное отличие от сыра на основе йогурта или творога — обязательный этап нагревания, при котором белки сметаны сворачиваются, превращая массу в лёгкий сливочный сыр.
Застелить дуршлаг марлей в 3-4 слоя, поставить его над глубокой миской для сбора сыворотки.
Перелить сметану в кастрюлю с толстым дном и нагревать на очень медленном огне до 60-70 °C, постоянно помешивая. Важно не доводить массу до кипения.
Через 5-10 минут смесь начнёт расслаиваться на хлопья и прозрачную жидкость. Снять кастрюлю с огня и сразу перелить массу в дуршлаг с марлей. Оставить на 15-20 минут при комнатной температуре.
Собрать края марли, завязать в мешочек и вернуть в дуршлаг. Сверху можно поставить лёгкий гнёт (например, банку с водой). Убрать в холодильник на 3-4 часа.
Готовый сыр достать из марли, переложить в миску и слегка посолить. Если масса кажется слишком плотной, постепенно ввести сливки и перемешать до кремовой консистенции. На этом этапе можно добавить зелень или специи.
Переложить сыр в контейнер и оставить в холодильнике ещё на 1-2 часа. После этого он готов к употреблению.
Уточнения
Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски. По степени жирности варьируется от 10 до обычно 30 (реже 58) %.
Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.