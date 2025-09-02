Секрет нежной баранины: этот фрукт смягчит мясо, как по волшебству

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Секрет действительно вкусного шашлыка кроется не столько в специях или способе приготовления, сколько в выборе мяса. Опытные любители знают: лучше всего подходит молодая баранина — она сочнее и мягче, чем свинина или говядина.

Фото: en.wikipedia.org by Ra Boe is licensed under Free More info шашлык из баранины

Оптимальный вес молодой барашки составляет 10-12 килограммов, а для приготовления шашлыка идеально подходит задняя нога весом не более трёх килограммов.

Не менее важен и маринад. Баранину необходимо слегка "смягчить", поэтому в ход идут продукты с лёгкой кислинкой. Для трёх килограммов мяса берут по одному среднему киви и помидору, натирают их на тёрке, добавляют крупно нарезанные две луковицы. Смесь дополняют столовой ложкой красной паприки, 50 граммами растительного масла, солью и перцем.

Чтобы убрать характерный запах баранины, можно всыпать ложку молотого кориандра. Всё это заливают газированной минеральной водой (1,5 литра), тщательно перемешивают, кладут в нержавеющую ёмкость, придавливают грузом и убирают в холодильник.

Оптимальное время маринования — 12 часов, но мясо может выдерживаться и сутки, и даже трое. Главное — не использовать киви при долгом мариновании, иначе волокна начнут разрушаться. Заморозить мясо с маринадом можно, но размораживать следует только естественным способом — в холодильнике. Резкое оттаивание разрушает структуру белка, мясо теряет сочность и становится жёстким.

Жарить шашлык нужно над углями, без открытого огня. Куски нанизывают на шампуры или раскладывают на решётку барбекю, а в процессе готовки каждые две минуты переворачивают и смазывают чесночным маслом с помощью кулинарной кисти. Среднее время приготовления — около 15 минут, и результатом становится сочное, ароматное мясо с золотистой корочкой, которое по-настоящему заслуживает звания "правильного шашлыка".

Уточнения

Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

