Секрет нежнейшего сала — не соль, а сахар: неожиданный приём на кухне

3:00
Еда

Сало издавна считается одним из самых любимых народных продуктов, а способов его приготовления существует великое множество. Но далеко не каждый знает, что вместо привычной засолки можно использовать иной метод — "засахаривание". Этот приём помогает добиться необычной мягкости и насыщенного вкуса, который приятно удивит даже тех, кто пробовал сало во многих вариациях.

сало
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сало

В чём суть метода

Основная идея проста: в маринад для сала добавляют сахар. На первый взгляд это кажется странным, но на деле сладость не портит вкус. Напротив, сало приобретает более глубокий аромат и особую нежность. При правильном соблюдении технологии продукт получается мягким, тающим во рту и очень аппетитным.

Подготовка основного продукта

Для начала берут кусок сала весом около килограмма. Его промывают и нарезают на порционные части шириной примерно по 10 сантиметров. Такой размер оптимален: кусочки хорошо пропитываются маринадом, но при этом сохраняют форму.

Приготовление маринада

Маринад готовится на основе воды. В кастрюлю наливают литр жидкости и доводят её до кипения. В кипяток добавляют:

  • 5 столовых ложек соли;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 5 лавровых листов, измельчённых руками;
  • около 5 горошин душистого перца.

После добавления специй и сахара огонь уменьшают и оставляют кастрюлю на плите на 5 минут. Такой маринад сочетает в себе пикантность приправ, солёность и лёгкую сладость.

Маринование сала

Когда маринад немного остынет, в него помещают подготовленные куски сала. Чтобы они хорошо пропитались, сверху устанавливают пресс: тарелку и любой подходящий груз, например кружку с водой. На этом этапе заготовка должна простоять при комнатной температуре сутки.

Дальнейшая выдержка

Через 24 часа груз снимают, кастрюлю ставят в холодильник ещё на 48 часов. Именно холод помогает салу впитать вкус и стать мягким, но при этом сохранить плотную структуру.

Финальная обработка

Когда маринование завершено, жидкость сливают. Каждый кусочек натирают чесноком, пропущенным через пресс. Этот приём добавляет аромата и остроты. После обработки продукт заворачивают в пищевую плёнку и помещают в морозильник на три часа.

После всех этапов получается необычайно мягкое и в то же время яркое по вкусу сало. Оно приятно удивляет нежностью и ароматом, а "засахаривание" становится альтернативой привычной засолке. Такой способ приготовления подойдёт тем, кто хочет разнообразить традиционный рецепт и попробовать новое прочтение любимого продукта.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
