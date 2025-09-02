Рецепт, который пугает новичков: котлеты по-киевски готовятся проще, чем кажется

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Котлета по-киевски давно завоевала статус блюда ресторанного уровня. Внешне она выглядит просто: куриное филе с кусочком сливочного масла внутри. Но на практике приготовить её без опыта непросто. Мясо должно остаться сочным, масло — не вытечь при жарке, а корочка — быть хрустящей и золотистой. Добиться такого результата можно, если учесть несколько тонкостей.

котлета по киевски
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
котлета по киевски

Подготовка филе — основа успеха

Первый шаг — правильный надрез. Филе разрезают со стороны утолщённого края, но не до конца, чтобы не образовалась дырка. Получившийся пласт разворачивают "книжкой". Малое филе снимают отдельно — оно понадобится позже для фиксации начинки. Такой способ позволяет добиться ровной формы и облегчает дальнейшее формирование котлеты.

Как правильно отбить мясо

Куриное филе достаточно нежное, поэтому его отбивают аккуратно, через пищевую плёнку. Это помогает избежать разрывов и сохраняет структуру. В результате мясо превращается в тонкий, но упругий пласт. Чем ровнее он получится, тем проще будет завернуть масло и сформировать котлету.

Секретная начинка — ароматное масло

Классическая котлета по-киевски готовится со сливочным маслом, но его можно сделать особенным. Для этого используют "зелёное масло". Варианта два: либо обвалять масляные брусочки в мелко нарезанном укропе, либо смешать масло с зеленью и сформировать из него небольшие "колбаски". Перед использованием начинку обязательно замораживают — так она не расплавится слишком быстро при жарке.

Как завернуть котлету

Начинка кладётся в центр большого пласта филе. Сверху мясо накрывают снятым малым филе. Далее заготовку сворачивают так, чтобы масло оказалось полностью внутри, как будто заворачивают голубцы. Очень важно, чтобы не оставалось просветов — через них масло вытечет. Чтобы котлета сохранила форму, её оборачивают плёнкой и убирают в морозильную камеру на 10 минут.

Панировка в два этапа

Именно панировка отвечает за аппетитную золотистую корочку. Сначала котлету промокают бумажным полотенцем, убирая влагу. Затем её обваливают в муке, окунают во взбитое яйцо и панировочные сухари. Для большей надёжности повторяют процедуру ещё раз. Двойная панировка гарантирует плотную оболочку, которая удержит масло внутри и сделает котлету хрустящей.

Советы по жарке и подаче

Жарить котлеты лучше на хорошо разогретом масле, обжаривая их до румяной корочки. После этого заготовки доводят до готовности в духовке — так мясо останется сочным, а масло равномерно прогреется. Готовое блюдо подают горячим, часто дополняя гарниром из картофельного пюре или овощей. При разрезании котлеты масло должно красиво вытекать, образуя ароматный соус.

Котлета по-киевски — не просто традиционное блюдо, а настоящая проверка кулинарного мастерства. Соблюдая эти нехитрые правила, можно приготовить её дома не хуже, чем в ресторане.

Уточнения

Котлета по-киевски — блюдо русской и украинской кухонь, представляющее собой панированное отбивное куриное филе, в которое завёрнут кусочек сливочного масла. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
