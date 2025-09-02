Напиток, который заменял еду кочевникам: густой, солёный и питательный, как целая трапеза

Еда

Монгольский цай — это не просто чай, а часть кочевой культуры и традиций. Его густой, питательный вкус соединяет зелёный чай, молочные продукты, соль и даже немного масла. Такой напиток заменял еду во время долгих переходов и согревал в суровых условиях степей. Пить его принято медленно, в тишине, из небольших пиал, держа их обеими руками в знак уважения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Монгольский цай

Ингредиенты на 8 порций

Для приготовления понадобится 75 г зелёного чая, литр воды, три стакана сливок, столовая ложка сливочного масла, половина чайной ложки соли и несколько горошин чёрного перца.

Как приготовить цай

Сначала положите зелёный чай в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около пятнадцати минут, снимая с поверхности всплывающие частички.

После этого нагрейте сливки и влейте их в чай. Варите ещё двадцать минут на минимальном огне, позволяя напитку насытиться молочной мягкостью.

Затем добавьте масло, соль и перец. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте цай настояться десять минут.

Подача

Готовый напиток разливают в пиалы и подают двумя руками. Традиция требует принимать чашу так же — обеими или правой рукой. Иногда к чаю подают борцог — хрустящую закуску из жареного теста, которая прекрасно подчёркивает его вкус.

Монгольский цай согревает и насыщает, а главное — позволяет прикоснуться к духу кочевой культуры, где даже чай превращается в полноценную трапезу.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

