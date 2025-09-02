Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Через сколько лет можно снова сажать яблоню на прежнем месте — правило, которое спасает урожай
Древние города строили богатых и бедных по-разному: почему справедливость побеждала чаще, чем кажется
Куда дели Берегулю? Буланова высказалась о пропаже звезды своей подтанцовки
Ресторанный чек заговорил: как музыка в Италии превращается в налог на настроение
Когда премиум бензин имеет смысл: эффект есть, но в трубке у химиков
Ковер без затхлости, пылесос со свежестью: этот нейтрализатор устраняет запахи, а не маскирует
Сильные летом, уставшие осенью: как не потерять здоровье и блеск волос в межсезонье
Инфляция под контролем? Эксперт раскрывает планы по рублю и ключевой ставке
Мошеннические схемы рушатся мгновенно, открывая тайны неуязвимой защиты для вашего кошелька

Напиток, который заменял еду кочевникам: густой, солёный и питательный, как целая трапеза

1:45
Еда

Монгольский цай — это не просто чай, а часть кочевой культуры и традиций. Его густой, питательный вкус соединяет зелёный чай, молочные продукты, соль и даже немного масла. Такой напиток заменял еду во время долгих переходов и согревал в суровых условиях степей. Пить его принято медленно, в тишине, из небольших пиал, держа их обеими руками в знак уважения.

Монгольский цай
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Монгольский цай

Ингредиенты на 8 порций

Для приготовления понадобится 75 г зелёного чая, литр воды, три стакана сливок, столовая ложка сливочного масла, половина чайной ложки соли и несколько горошин чёрного перца.

Как приготовить цай

Сначала положите зелёный чай в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около пятнадцати минут, снимая с поверхности всплывающие частички.

После этого нагрейте сливки и влейте их в чай. Варите ещё двадцать минут на минимальном огне, позволяя напитку насытиться молочной мягкостью.

Затем добавьте масло, соль и перец. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте цай настояться десять минут.

Подача

Готовый напиток разливают в пиалы и подают двумя руками. Традиция требует принимать чашу так же — обеими или правой рукой. Иногда к чаю подают борцог — хрустящую закуску из жареного теста, которая прекрасно подчёркивает его вкус.

Монгольский цай согревает и насыщает, а главное — позволяет прикоснуться к духу кочевой культуры, где даже чай превращается в полноценную трапезу.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода
Садоводство, цветоводство
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода Аудио 
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества
Наука и техника
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Когда премиум бензин имеет смысл: эффект есть, но в трубке у химиков
Ковер без затхлости, пылесос со свежестью: этот нейтрализатор устраняет запахи, а не маскирует
Сильные летом, уставшие осенью: как не потерять здоровье и блеск волос в межсезонье
Инфляция под контролем? Эксперт раскрывает планы по рублю и ключевой ставке
Мошеннические схемы рушатся мгновенно, открывая тайны неуязвимой защиты для вашего кошелька
Лишённый российского гражданства комик объяснил, почему не хочет жить в США
Украина втягивает подростков в жуткую диверсию на оборонном гиганте Ижевска
Итан Хоук о разводе с Умой Турман: признание в измене и финансовое бремя
Дорога длиною в смерть — почему Долгую прогулку называют самой жестокой экранизацией Кинга
Шокирующее убийство депутата разоблачает семейные трагедии на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.