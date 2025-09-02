Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кресло — по стандарту, не по вдохновению: ПДД ужесточают перевозку детей
Переброска войск и наемников под Харьков: отвлекающий маневр или отчаянный ход
Тайные схемы: как деньги поклонников Меладзе могут попадать на нужды ВСУ
Невероятный взлёт: Южная Корея демонстрирует феноменальный рост экспорта
В России ответили на заявление Финляндии о победе страны в войне с СССР
Мелодичность языка: Лолита сравнила украинский с итальянским, раскрыв тайну одной песни
Страх никуда не делся, стратегия изменилась: как крысы учатся жить рядом с котами
Тысяча калорий за одно занятие: активность, которая меняет тело и укрепляет здоровье
Платье превращается в занавеску, брюки в мешок: ошибки, из-за которых стиль оборачивается провалом

Хотите удивить гостей? Сделайте этот напиток: выглядит как магия, а готовится за 10 минут

2:03
Еда

Мокачино — это напиток, в котором бодрость кофе соединяется с нежностью молока и мягкой сладостью какао. Его можно приготовить на завтрак, чтобы зарядиться энергией на весь день, или подать вечером — он станет украшением уютного ужина. Секрет красивых слоёв в бокале прост: какао должно быть плотнее молока и кофе, поэтому его готовят гуще и дают остыть, а сами напитки нагревают до разной температуры.

Мокачино в кофейне
Фото: Designed by Freepik by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мокачино в кофейне

Ингредиенты на 2 порции

Для приготовления понадобится стакан молока, около 280 мл воды, две столовые ложки какао-порошка, четыре чайные ложки молотого кофе и немного сахара — примерно пара ложек. Для украшения используйте взбитые сливки и шоколадную крошку.

Как приготовить мокачино

Сначала сварите какао. Для этого разведите порошок в половине стакана воды, доведите до кипения и варите на слабом огне, затем добавьте 4 столовые ложки. молока и сахар. Постепенно масса станет густой и плотной — снимите её с плиты и оставьте остывать.

Параллельно приготовьте кофе. В турку всыпьте молотый порошок, залейте оставшейся водой и нагрейте до появления пены. Процедите напиток и снова доведите до кипения в чистой посуде — так вкус станет более насыщенным.

Теперь подогрейте молоко: оно должно быть теплым, но не горячим, менее горячим, чем кофе.

Для сборки налейте в прозрачный бокал густое какао, затем аккуратно влейте молоко. После этого с помощью ложки тонкой струйкой добавьте горячий кофе — он ляжет поверх слоёв.

Подача

Перед подачей украсьте напиток воздушными взбитыми сливками и посыпьте шоколадной крошкой. Такой мокачино выглядит эффектно и радует сочетанием вкусов: мягкое какао, сливочное молоко и крепкий кофе в одном бокале.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут Аудио 
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
Экономика и бизнес
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Невидимая краска на вашей куртке — и вы уже под колпаком: законна ли новая технология слежки
Подкормка в сентябре превращает обычный участок в ягодную плантацию
Аромат, который выдаёт возраст: семь запахов превращают образ в ретро за секунды
Масло против масла: странный способ, который возвращает полотенцам белизну
Всего 20 минут — и на столе десерт, который пахнет детством и яблоками
Удаление когтей — прошлый век: современные способы защитить мебель и кошку
Бен Стиллер раскрыл, какой фильм считает любимым, несмотря на провал
Подул в трубочку — лишился прав: какие формальные ошибки помогут обжаловать результат
В Киеве озадачены: саммит ШОС обошёл Украину стороной
Целлюлозно-бумажные гиганты в кризисе: что происходит с лидерами отрасли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.