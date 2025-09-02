Хотите удивить гостей? Сделайте этот напиток: выглядит как магия, а готовится за 10 минут

Мокачино — это напиток, в котором бодрость кофе соединяется с нежностью молока и мягкой сладостью какао. Его можно приготовить на завтрак, чтобы зарядиться энергией на весь день, или подать вечером — он станет украшением уютного ужина. Секрет красивых слоёв в бокале прост: какао должно быть плотнее молока и кофе, поэтому его готовят гуще и дают остыть, а сами напитки нагревают до разной температуры.
Для приготовления понадобится стакан молока, около 280 мл воды, две столовые ложки какао-порошка, четыре чайные ложки молотого кофе и немного сахара — примерно пара ложек. Для украшения используйте взбитые сливки и шоколадную крошку.
Сначала сварите какао. Для этого разведите порошок в половине стакана воды, доведите до кипения и варите на слабом огне, затем добавьте 4 столовые ложки. молока и сахар. Постепенно масса станет густой и плотной — снимите её с плиты и оставьте остывать.
Параллельно приготовьте кофе. В турку всыпьте молотый порошок, залейте оставшейся водой и нагрейте до появления пены. Процедите напиток и снова доведите до кипения в чистой посуде — так вкус станет более насыщенным.
Теперь подогрейте молоко: оно должно быть теплым, но не горячим, менее горячим, чем кофе.
Для сборки налейте в прозрачный бокал густое какао, затем аккуратно влейте молоко. После этого с помощью ложки тонкой струйкой добавьте горячий кофе — он ляжет поверх слоёв.
Перед подачей украсьте напиток воздушными взбитыми сливками и посыпьте шоколадной крошкой. Такой мокачино выглядит эффектно и радует сочетанием вкусов: мягкое какао, сливочное молоко и крепкий кофе в одном бокале.
Уточнения
Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.
