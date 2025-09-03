Волшебство на кухне: кремовая карамель по бабушкиному рецепту — вкус, который помнишь всю жизнь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Еда

Сегодня мы отправимся в кулинарное путешествие и узнаем, как приготовить вкуснейший десерт из бабушкиной кулинарной книги. Кремовая карамель — это не просто сладость, это настоящее произведение искусства, которое перенесёт вас в мир нежных вкусов и ароматов.

Крем-карамель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Крем-карамель

Этот рецепт передавался из поколения в поколение, и теперь мы можем порадовать себя и близких этим восхитительным десертом.

Вкус детства: кремовая карамель

Ингредиенты

  • Молоко (свежее) — 1 литр
  • Сахар — 2 чайные ложки (1 ч. л. для крема, &frac12 ч. л. для карамели)
  • Яйца — 6 штук
  • Ванильный сахар — 1 пакетик

Приготовление

  1. Карамель: В кастрюле нагрейте небольшое количество воды и добавьте сахар для карамели. Постоянно помешивая, доведите до золотистого цвета.
  2. Подготовка формочек: Равномерно распределите карамельный сироп по дну и стенкам формочек.
  3. Крем: В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар и влейте свежее молоко. Тщательно перемешайте до однородности.
  4. Сборка: Аккуратно вылейте яично-молочную смесь в формочки, покрытые карамелью.
  5. Выпекание: Поставьте формочки в глубокую кастрюлю, залейте горячей водой до половины высоты формочек. Выпекайте при температуре 150-160°C около 1 часа, не допуская кипения воды.
  6. Подача: Дайте десерту остыть, затем аккуратно переверните на тарелки. Подавайте крем-карамель, украсив по желанию, пишет bgonair.bg.

Уточнения

Караме́ль (исп. caramelo, от позднелат. cannamella — «сахарный тростник») — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного сиропа с крахмальной патокой или с инвертным сахаром. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
