Волшебство на кухне: кремовая карамель по бабушкиному рецепту — вкус, который помнишь всю жизнь

Сегодня мы отправимся в кулинарное путешествие и узнаем, как приготовить вкуснейший десерт из бабушкиной кулинарной книги. Кремовая карамель — это не просто сладость, это настоящее произведение искусства, которое перенесёт вас в мир нежных вкусов и ароматов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Крем-карамель

Этот рецепт передавался из поколения в поколение, и теперь мы можем порадовать себя и близких этим восхитительным десертом.

Вкус детства: кремовая карамель

Ингредиенты

Молоко (свежее) — 1 литр

Сахар — 2 чайные ложки (1 ч. л. для крема, ½ ч. л. для карамели)

Яйца — 6 штук

Ванильный сахар — 1 пакетик

Приготовление

Карамель: В кастрюле нагрейте небольшое количество воды и добавьте сахар для карамели. Постоянно помешивая, доведите до золотистого цвета. Подготовка формочек: Равномерно распределите карамельный сироп по дну и стенкам формочек. Крем: В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар и влейте свежее молоко. Тщательно перемешайте до однородности. Сборка: Аккуратно вылейте яично-молочную смесь в формочки, покрытые карамелью. Выпекание: Поставьте формочки в глубокую кастрюлю, залейте горячей водой до половины высоты формочек. Выпекайте при температуре 150-160°C около 1 часа, не допуская кипения воды. Подача: Дайте десерту остыть, затем аккуратно переверните на тарелки. Подавайте крем-карамель, украсив по желанию, пишет bgonair.bg.

Уточнения

Караме́ль (исп. caramelo, от позднелат. cannamella — «сахарный тростник») — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного сиропа с крахмальной патокой или с инвертным сахаром.

