Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайный сговор вокруг Северного потока: кто стоит за молчанием Германии
Крошечные тли переписали законы эволюции: неожиданный эффект в водоёмах, запустивщий цепную реакцию
Кто победит в битве за туриста в Греции: греческие туристы уходят — европейцы занимают их места
Что делает ваши волосы ломкими? Возможно, это не уход, а вода
Древние тайны Солнечной системы: в недрах Марса нашли то, что пережило миллиарды лет
Погребняк высказалась о скандальном концерте Егора Крида
Захламлённая полка у зеркала решает больше, чем кажется: от неё зависит уют всей ванной
ЗОЖ-инвестиции: вот почему россияне стали вкладывать вдвое больше в своё здоровье
Сердце предупреждает заранее: 5 сигналов, которые нельзя игнорировать

Клубника будет как только что с грядки: хитрый способ хранения удивит

2:35
Еда

Свежая клубника — это настоящий деликатес с ярким вкусом и ароматом, но она быстро теряет свою свежесть. Многие хранят её в холодильнике или в вазе с другими фруктами, но эти способы не всегда идеальны.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Секрет сохранения клубники заключается в правильном выборе ягод и грамотном хранении.

Как выбрать качественную клубнику?

Клубника не дозревает после сбора, поэтому важно выбирать зрелые ягоды. Обратите внимание на ярко-красный цвет клубники и зелёные листочки. Избегайте ягод с белыми кончиками или признаками порчи, так как они быстро испортятся и будут невкусными.

Также важно учитывать тип упаковки. Пластиковые контейнеры задерживают влагу, что способствует росту плесени. Лучше выбирать картонную или деревянную тару, которая обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и помогает сохранить свежесть ягод.

Как правильно хранить клубнику?

Хранение клубники в холодильнике может изменить её вкус и текстуру, а при комнатной температуре ягоды быстро испортятся. Оптимальный вариант — использовать неглубокую ёмкость, выложенную бумажными полотенцами. Они впитают лишнюю влагу и помогут сохранить ягоды свежими.

Кладите клубнику в один слой, чтобы избежать деформации. Если нужно сложить ягоды стопкой, прокладывайте между слоями бумажные полотенца. Не закрывайте контейнер плотно, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Храните клубнику в прохладном и тёмном месте. Если вы решили охладить ягоды, поместите их в переднюю часть холодильника, где температура немного выше, и используйте в течение 1-2 дней.

Как продлить срок хранения клубники?

По данным сайта iStudiez Pro, быстрое промывание клубники в растворе уксуса и воды помогает уничтожить бактерии и плесень. Перед хранением тщательно высушите ягоды, чтобы избежать избытка влаги. Снимайте зелёные листочки перед употреблением, так как они могут способствовать порче.

Ежедневно проверяйте ягоды и удаляйте те, которые начинают портиться, чтобы предотвратить распространение гнили. В особых случаях можно покрыть клубнику смесью мёда и воды, что создаст естественную корку и поможет сохранить свежесть на несколько дней.

Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться свежей и вкусной клубникой гораздо дольше.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Популярное
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта

Полезная альтернатива классической закуске — кабачковая икра без жарки, с тыквой и ароматной зеленью, которую легко приготовить в духовке.

Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Последние материалы
Тайный сговор вокруг Северного потока: кто стоит за молчанием Германии
Крошечные тли переписали законы эволюции: неожиданный эффект в водоёмах, запустивщий цепную реакцию
Кто победит в битве за туриста в Греции: греческие туристы уходят — европейцы занимают их места
Что делает ваши волосы ломкими? Возможно, это не уход, а вода
Древние тайны Солнечной системы: в недрах Марса нашли то, что пережило миллиарды лет
Клубника будет как только что с грядки: хитрый способ хранения удивит
Погребняк высказалась о скандальном концерте Егора Крида
Захламлённая полка у зеркала решает больше, чем кажется: от неё зависит уют всей ванной
ЗОЖ-инвестиции: вот почему россияне стали вкладывать вдвое больше в своё здоровье
Сердце предупреждает заранее: 5 сигналов, которые нельзя игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.