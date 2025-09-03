Чудо-десерт: как приготовить джем без сахара и покорить всех — 3 рецепта на выбор

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда
Еда

Нет ничего лучше, чем начать свой день с ароматного кофе, хрустящего тоста и вкусного джема. А если добавить немного свежих фруктов и соков из холодильника, то утренний завтрак станет еще более аппетитным.

Апельсиновый джем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Апельсиновый джем

Однако, если вы хотите сделать свой завтрак более полезным, можно попробовать приготовить джем без сахара. Он может быть не менее вкусным и ароматным, чем традиционный вариант, и при этом не содержать лишних калорий.

Как приготовить джем без сахара?

Эксперты бразильского издания ndmais.com.br уверяют, что вам понравится цвет и блеск готового продукта. Если вы хотите попробовать что-то новое и полезное, воспользуйтесь этим рецептом.

1. Рецепт желе из манго и маракуйи

Ингредиенты

  • 200 г нарезанного манго;
  • 100 г маракуйи.

Приготовление

  1. Положите манго в кастрюлю и готовьте на сильном огне 5 минут.
  2. Добавьте маракуйю и тщательно перемешайте.
  3. Готовьте, пока смесь не станет густой и тягучей, как желе.
  4. Переложите желе в контейнер, дайте остыть и поставьте в холодильник.

2. Рецепт виноградного желе

Ингредиенты

  • 100 г яблок;
  • 250 г фиолетового винограда;
  • 1 лимон.

Приготовление:

  1. Измельчите все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.
  2. Перелейте смесь в кастрюлю и готовьте на среднем огне 10 минут.
  3. Дайте остыть, затем переложите в контейнер и поставьте в холодильник.

3. Рецепт апельсинового мармелада

Ингредиенты:

  • 200 мл апельсинового сока;
  • 150 г тертого яблока.

Приготовление:

  1. Налейте апельсиновый сок в кастрюлю и доведите до кипения.
  2. Добавьте тертое яблоко и перемешайте.
  3. Готовьте на среднем огне 10-15 минут, пока смесь не загустеет.
  4. Снимите с огня, дайте остыть, затем перелейте в стеклянную банку и поставьте в холодильник.

Уточнения

Конфитю́р (фр. confiture от confire «варить в сахаре»), а также джем (англ. jam) — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наравне с вареньем и повидлом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
