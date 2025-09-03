Чудо-десерт: как приготовить джем без сахара и покорить всех — 3 рецепта на выбор

Нет ничего лучше, чем начать свой день с ароматного кофе, хрустящего тоста и вкусного джема. А если добавить немного свежих фруктов и соков из холодильника, то утренний завтрак станет еще более аппетитным.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Апельсиновый джем
Однако, если вы хотите сделать свой завтрак более полезным, можно попробовать приготовить джем без сахара. Он может быть не менее вкусным и ароматным, чем традиционный вариант, и при этом не содержать лишних калорий.
Как приготовить джем без сахара?
Эксперты бразильского издания ndmais.com.br уверяют, что вам понравится цвет и блеск готового продукта. Если вы хотите попробовать что-то новое и полезное, воспользуйтесь этим рецептом.
1. Рецепт желе из манго и маракуйи
Ингредиенты
200 г нарезанного манго;
100 г маракуйи.
Приготовление
Положите манго в кастрюлю и готовьте на сильном огне 5 минут.
Добавьте маракуйю и тщательно перемешайте.
Готовьте, пока смесь не станет густой и тягучей, как желе.
Переложите желе в контейнер, дайте остыть и поставьте в холодильник.
2. Рецепт виноградного желе
Ингредиенты
100 г яблок;
250 г фиолетового винограда;
1 лимон.
Приготовление:
Измельчите все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.
Перелейте смесь в кастрюлю и готовьте на среднем огне 10 минут.
Дайте остыть, затем переложите в контейнер и поставьте в холодильник.
3. Рецепт апельсинового мармелада
Ингредиенты:
200 мл апельсинового сока;
150 г тертого яблока.
Приготовление:
Налейте апельсиновый сок в кастрюлю и доведите до кипения.
Добавьте тертое яблоко и перемешайте.
Готовьте на среднем огне 10-15 минут, пока смесь не загустеет.
Снимите с огня, дайте остыть, затем перелейте в стеклянную банку и поставьте в холодильник.
Уточнения
Конфитю́р (фр. confiture от confire «варить в сахаре»), а также джем (англ. jam) — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наравне с вареньем и повидлом.