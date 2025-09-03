Чудо-десерт: как приготовить джем без сахара и покорить всех — 3 рецепта на выбор

Нет ничего лучше, чем начать свой день с ароматного кофе, хрустящего тоста и вкусного джема. А если добавить немного свежих фруктов и соков из холодильника, то утренний завтрак станет еще более аппетитным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Апельсиновый джем

Однако, если вы хотите сделать свой завтрак более полезным, можно попробовать приготовить джем без сахара. Он может быть не менее вкусным и ароматным, чем традиционный вариант, и при этом не содержать лишних калорий.

Как приготовить джем без сахара?

Эксперты бразильского издания ndmais.com.br уверяют, что вам понравится цвет и блеск готового продукта. Если вы хотите попробовать что-то новое и полезное, воспользуйтесь этим рецептом.

1. Рецепт желе из манго и маракуйи

Ингредиенты

200 г нарезанного манго;

100 г маракуйи.

Приготовление

Положите манго в кастрюлю и готовьте на сильном огне 5 минут. Добавьте маракуйю и тщательно перемешайте. Готовьте, пока смесь не станет густой и тягучей, как желе. Переложите желе в контейнер, дайте остыть и поставьте в холодильник.

2. Рецепт виноградного желе

Ингредиенты

100 г яблок;

250 г фиолетового винограда;

1 лимон.

Приготовление:

Измельчите все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Перелейте смесь в кастрюлю и готовьте на среднем огне 10 минут. Дайте остыть, затем переложите в контейнер и поставьте в холодильник.

3. Рецепт апельсинового мармелада

Ингредиенты:

200 мл апельсинового сока;

150 г тертого яблока.

Приготовление:

Налейте апельсиновый сок в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте тертое яблоко и перемешайте. Готовьте на среднем огне 10-15 минут, пока смесь не загустеет. Снимите с огня, дайте остыть, затем перелейте в стеклянную банку и поставьте в холодильник.

