Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Размером с автобус: астероид 2025 QV5 приблизится к Земле
Секретный способ общения с кошкой раскрыт: простое движение меняет её отношение к хозяину
Человечество в шаге от новой эры: дорога на Марс стала в десять раз короче
Тематические сады и шоу: Парижский Диснейленд откроет новый мир приключений
Ожидание и реальность: почему моноспектакль Данилы Козловского разочаровал публику
Минус 10 кг за 2 недели: методика китаянок, которая будоражит весь мир — эта диета сжигает жир сама
Ореховый в интерьере: как не превратить квартиру в музей 90-х
Рестораны используют этот трюк ежедневно: вот как почистить духовку менее чем за 5 минут
Кислотный или щелочной? Разбираемся, какой pH нужен вашей коже

Секрет безопасности на кухне: почему мытье яиц — это не прихоть, а жизненная необходимость

1:19
Еда

Доктор биологических наук Асият Абдуллаева, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ, пояснила, что мытье яиц перед использованием является важной мерой профилактики сальмонеллеза.

Яйца
Фото: pixabay.com by akirEVarga is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Яйца

Эксперт пояснила, что даже визуально чистые яйца могут нести на поверхности скорлупы патогенные бактерии, включая сальмонеллу, которые легко переносятся на руки, кухонные приборы и другие продукты.

"Даже если яйцо выглядит чистым, это не значит, что оно безопасно", — сказала Абдуллаева.

Из-за пористой структуры скорлупы при длительном хранении или наличии микротрещин бактерии способны проникать внутрь яйца. Поэтому эксперты рекомендуют не только мыть яйца перед приготовлением, но и подвергать их полноценной термической обработке — варить или жарить до полной готовности.

К дополнительным мерам безопасности относятся:

  • Мытье рук после контакта с сырыми яйцами,
  • Использование отдельных досок и ножей для продуктов, не подвергающихся термообработке,
  • Регулярная дезинфекция кухонных поверхностей.

Эти простые правила значительно снижают риски заражения сальмонеллезом и другими пищевыми отравлениями, заключает Газета.Ru.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Садоводство, цветоводство
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Популярное
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта

Полезная альтернатива классической закуске — кабачковая икра без жарки, с тыквой и ароматной зеленью, которую легко приготовить в духовке.

Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Смеющиеся крысы, пьющие обезьяны и рожающие самцы: 10 фактов о животных, которые звучат как выдумка
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Последние материалы
Упражнение из 70-х снова стало модным — но знают ли все, что стоит за его популярностью
Что нельзя вернуть в магазин: список, который сбережёт нервы и деньги
Соцсети в восторге, а врачи хватаются за голову: опасный бум интервального голодания
Теплица, которая не принесёт плодов: какие ошибки осенью сводят урожайность к нулю
НДС прощается с золотом: станет ли драгметалл доступнее для россиян
Тайный драйвер прогресса: что заставляет малые техкомпании расти как на дрожжах
Океан хранит секреты, о которых лучше не знать: на морском дне нашли существо, которое пожирает акул
Испания восстаёт против толп туристов: под контролем арендное жильё
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Фотограф-любитель случайно заснял самолёт RATT55: что скрывали облака
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.