Секрет безопасности на кухне: почему мытье яиц — это не прихоть, а жизненная необходимость

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Доктор биологических наук Асият Абдуллаева, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ, пояснила, что мытье яиц перед использованием является важной мерой профилактики сальмонеллеза.

Фото: pixabay.com by akirEVarga is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Яйца

Эксперт пояснила, что даже визуально чистые яйца могут нести на поверхности скорлупы патогенные бактерии, включая сальмонеллу, которые легко переносятся на руки, кухонные приборы и другие продукты.

"Даже если яйцо выглядит чистым, это не значит, что оно безопасно", — сказала Абдуллаева.

Из-за пористой структуры скорлупы при длительном хранении или наличии микротрещин бактерии способны проникать внутрь яйца. Поэтому эксперты рекомендуют не только мыть яйца перед приготовлением, но и подвергать их полноценной термической обработке — варить или жарить до полной готовности.

К дополнительным мерам безопасности относятся:

Мытье рук после контакта с сырыми яйцами,

Использование отдельных досок и ножей для продуктов, не подвергающихся термообработке,

Регулярная дезинфекция кухонных поверхностей.

Эти простые правила значительно снижают риски заражения сальмонеллезом и другими пищевыми отравлениями, заключает Газета.Ru.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

