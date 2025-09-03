Секрет безопасности на кухне: почему мытье яиц — это не прихоть, а жизненная необходимость

Доктор биологических наук Асият Абдуллаева, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ, пояснила, что мытье яиц перед использованием является важной мерой профилактики сальмонеллеза.
Эксперт пояснила, что даже визуально чистые яйца могут нести на поверхности скорлупы патогенные бактерии, включая сальмонеллу, которые легко переносятся на руки, кухонные приборы и другие продукты.
"Даже если яйцо выглядит чистым, это не значит, что оно безопасно", — сказала Абдуллаева.
Из-за пористой структуры скорлупы при длительном хранении или наличии микротрещин бактерии способны проникать внутрь яйца. Поэтому эксперты рекомендуют не только мыть яйца перед приготовлением, но и подвергать их полноценной термической обработке — варить или жарить до полной готовности.
Эти простые правила значительно снижают риски заражения сальмонеллезом и другими пищевыми отравлениями, заключает Газета.Ru.
Уточнения
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
