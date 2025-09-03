Этот бисквит покорит любого: всего 4 ингредиента и воздушный результат

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Бисквит — один из самых универсальных десертов, который покоряет своей лёгкостью, воздушностью и простотой приготовления. Этот классический рецепт подходит для разных случаев: от уютного чаепития до изысканного праздничного угощения.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бисквит

Диего Ассалве на своём канале Receitas do Pai на YouTube поделился своим способом приготовления идеального бисквита. Этот рецепт не требует множества ингредиентов или сложных кулинарных навыков, что делает его доступным для всех.

Как приготовить пышный бисквит

Ингредиенты

8 яиц

1/2 стакана белого сахара

225 г (или 2 стакана) пшеничной муки

1 чайная ложка разрыхлителя

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром в миксере на высокой скорости около 10 минут, пока масса не увеличится в три раза и не станет воздушной. Постепенно добавляйте муку, продолжая взбивать, чтобы тесто оставалось лёгким и воздушным. Добавьте разрыхлитель и быстро перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке до золотистой корочки и готовности (проверьте зубочисткой). После остывания достаньте бисквит из формы и подавайте.

Варианты украшения бисквита

Бисквит — это основа, которая легко поддаётся различным видам отделки, напоминает ndmais.com.br. Вот несколько идей:

Классический вариант: Посыпьте бисквит сахарной пудрой для нежного и элегантного вида.

Посыпьте бисквит сахарной пудрой для нежного и элегантного вида. Шоколадное наслаждение : Полейте бисквит шоколадным соусом или глазурью, чтобы добавить ему глубины и насыщенности.

: Полейте бисквит шоколадным соусом или глазурью, чтобы добавить ему глубины и насыщенности. Фруктовая свежесть: Наполните бисквит свежими ягодами и украсьте взбитыми сливками для лёгкого и изысканного десерта.

Наполните бисквит свежими ягодами и украсьте взбитыми сливками для лёгкого и изысканного десерта. Праздничное настроение: Используйте бисквит как основу для многослойных тортов, украсив его шоколадной стружкой, тёртым кокосом или яркой посыпкой.

Этот универсальный десерт станет отличным дополнением к любому столу, будь то завтрак, чаепитие или праздничное торжество.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.

