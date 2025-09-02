Всего один пакетик желатина, и у вас 3 литра нежного мороженого: рецепт, который потряс интернет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Кто из нас не мечтал создавать дома огромное количество мороженого без сложных и дорогих устройств? Представьте, что всего лишь один пакетик желатина позволяет вам приготовить целых 3 литра нежного и восхитительного мороженого с разнообразными вкусами. Это звучит как магия, но на самом деле это возможно.

Мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/ladyous/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мороженое

Этот рецепт был раскрыт Диего Ассалве с YouTube-канала Receitas do Pai. Он подробно показал, как превратить обычный желатин в мороженое с кремовой текстурой, насыщенным вкусом и впечатляющим объемом, используя только те ингредиенты, которые всегда под рукой.

Секрет заключается в том, чтобы заморозить часть смеси перед тем, как смешать её, что обеспечивает идеальную текстуру и объем. Из одного пакетика желатина можно получить около 3 литров мороженого, уточняет ndmais.com.br.

Почему стоит попробовать приготовить 3 литра мороженого дома?

Кто не любит мороженое? Особенно когда можно разделить его с друзьями или наслаждаться в одиночестве.

Этот домашний рецепт мороженого с желатином позволяет вам превратить обычный желатин в сливочное, воздушное и невероятно вкусное мороженое без специального оборудования. Вы узнаете, как добиться идеальной текстуры и насыщенного вкуса.

Пошаговый рецепт 3 литров домашнего мороженого с желатином

Ингредиенты

  • 1 пакетик желатина (любой вкус)
  • 250 мл кипятка
  • 250 мл холодной воды
  • 1 упаковка сливок
  • 1 банка сгущённого молока

Пошаговый процесс

  1. В блендере растворите пакетик желатина, добавив 250 мл горячей воды и взбивая до однородной массы. Затем влейте 250 мл холодной воды и продолжайте взбивать.
  2. Добавьте сливки и сгущённое молоко, продолжая взбивать до получения однородной консистенции. Повторите этот процесс для каждого вкуса.
  3. Поместите смесь в контейнеры и поставьте их в морозильную камеру на 3-4 часа, чтобы смесь частично замёрзла, но не стала полностью твёрдой.
  4. Переложите смесь в мощный миксер и взбивайте на высокой скорости 10-15 минут, пока объём не увеличится вдвое. Это необходимо для достижения кремовой текстуры. Повторите для каждого вкуса.
  5. Верните мороженое в контейнеры и снова поставьте в морозильную камеру для окончательного застывания на 5 часов или дольше.

В результате вы получите объёмное, сливочное и невероятно вкусное мороженое с насыщенным вкусом. Клубника, виноград и ананас — отличные варианты, но вы можете использовать любой желатин по своему вкусу.

Этот рецепт идеально подходит для вечеринок, дружеских посиделок или просто для того, чтобы насладиться чем-то особенным.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
