Всего один пакетик желатина, и у вас 3 литра нежного мороженого: рецепт, который потряс интернет

Кто из нас не мечтал создавать дома огромное количество мороженого без сложных и дорогих устройств? Представьте, что всего лишь один пакетик желатина позволяет вам приготовить целых 3 литра нежного и восхитительного мороженого с разнообразными вкусами. Это звучит как магия, но на самом деле это возможно.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/ladyous/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мороженое

Этот рецепт был раскрыт Диего Ассалве с YouTube-канала Receitas do Pai. Он подробно показал, как превратить обычный желатин в мороженое с кремовой текстурой, насыщенным вкусом и впечатляющим объемом, используя только те ингредиенты, которые всегда под рукой.

Секрет заключается в том, чтобы заморозить часть смеси перед тем, как смешать её, что обеспечивает идеальную текстуру и объем. Из одного пакетика желатина можно получить около 3 литров мороженого, уточняет ndmais.com.br.

Почему стоит попробовать приготовить 3 литра мороженого дома?

Кто не любит мороженое? Особенно когда можно разделить его с друзьями или наслаждаться в одиночестве.

Этот домашний рецепт мороженого с желатином позволяет вам превратить обычный желатин в сливочное, воздушное и невероятно вкусное мороженое без специального оборудования. Вы узнаете, как добиться идеальной текстуры и насыщенного вкуса.

Пошаговый рецепт 3 литров домашнего мороженого с желатином

Ингредиенты

1 пакетик желатина (любой вкус)

250 мл кипятка

250 мл холодной воды

1 упаковка сливок

1 банка сгущённого молока

Пошаговый процесс

В блендере растворите пакетик желатина, добавив 250 мл горячей воды и взбивая до однородной массы. Затем влейте 250 мл холодной воды и продолжайте взбивать. Добавьте сливки и сгущённое молоко, продолжая взбивать до получения однородной консистенции. Повторите этот процесс для каждого вкуса. Поместите смесь в контейнеры и поставьте их в морозильную камеру на 3-4 часа, чтобы смесь частично замёрзла, но не стала полностью твёрдой. Переложите смесь в мощный миксер и взбивайте на высокой скорости 10-15 минут, пока объём не увеличится вдвое. Это необходимо для достижения кремовой текстуры. Повторите для каждого вкуса. Верните мороженое в контейнеры и снова поставьте в морозильную камеру для окончательного застывания на 5 часов или дольше.

В результате вы получите объёмное, сливочное и невероятно вкусное мороженое с насыщенным вкусом. Клубника, виноград и ананас — отличные варианты, но вы можете использовать любой желатин по своему вкусу.

Этот рецепт идеально подходит для вечеринок, дружеских посиделок или просто для того, чтобы насладиться чем-то особенным.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

