Один овощ — три вкуса: как кляр превращает кабачки в гастрономический сюрприз

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки давно стали привычным продуктом на столах у многих. Их добавляют в рагу, жарят, тушат, запекают, но чаще всего рецепты повторяются и мало чем удивляют. Тем не менее есть несколько способов приготовить этот полезный овощ в кляре так, что он зазвучит по-новому и порадует необычными вкусовыми акцентами.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

Средиземноморская нота с орегано

Если добавить в кляр орегано и чёрный перец, кабачки получат лёгкий аромат средиземноморских трав. Для приготовления достаточно нарезать овощ тонкими кружочками, смешать муку с водой, солью, специями и обмакнуть в эту смесь ломтики. Жарить лучше на хорошо разогретом растительном масле, пока не появится аппетитная золотая корочка. Получается хрустящее блюдо с изысканным ароматом.

Лёгкость и воздушность на минеральной воде

Использование газированной минералки делает кляр особенно нежным и пышным. Для этого кабачки нарезают продолговатыми ломтиками, а тесто готовят из муки, соли и охлаждённой минералки. Важно тщательно взбить смесь, чтобы она наполнилась пузырьками воздуха. Обжаренные в таком кляре кабачки приобретают необычайную лёгкость и буквально тают во рту.

Восточный оттенок с соевым соусом

Более насыщенный и выразительный вкус получается при добавлении соевого соуса. В этом варианте кляр делают на кефире с содой, что придаёт ему пышность. К смеси добавляют яйцо, немного сахара и муку, а затем вмешивают соевый соус. Кабачковые кружочки, обжаренные в таком кляре, приобретают приятную золотистость и пикантный вкус, в котором ощущается лёгкий восточный акцент.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета.

