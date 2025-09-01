Рецепт из 70-х взорвал соцсети: зачем блины резали соломкой и добавляли в бульон

Этот рецепт был найден в кулинарной книге 1975 года и опубликован в соцсети.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тонкие блины на молоке

Согласно рецепту, готовые блины после жарки остужаются и нарезаются тонкими полосками, которые добавляются в бульон.

Некоторые комментаторы говорили, что предпочли бы есть блины и запивать их бульоном. Другие же восприняли рецепт с энтузиазмом, отметив, что это уникально и креативно. Третьи узнали в этом рецепте традиционное немецкое и австрийское блюдо, которое переводится как "суп из блинов". Это блюдо напоминает по вкусу суп с лапшой, который особенно популярен в юго-западном регионе Швабия, сообщает New York Post.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

