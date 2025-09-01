Рецепт из 70-х взорвал соцсети: зачем блины резали соломкой и добавляли в бульон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:45
Еда

Этот рецепт был найден в кулинарной книге 1975 года и опубликован в соцсети.

Тонкие блины на молоке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тонкие блины на молоке

Согласно рецепту, готовые блины после жарки остужаются и нарезаются тонкими полосками, которые добавляются в бульон.

Некоторые комментаторы говорили, что предпочли бы есть блины и запивать их бульоном. Другие же восприняли рецепт с энтузиазмом, отметив, что это уникально и креативно. Третьи узнали в этом рецепте традиционное немецкое и австрийское блюдо, которое переводится как "суп из блинов". Это блюдо напоминает по вкусу суп с лапшой, который особенно популярен в юго-западном регионе Швабия, сообщает New York Post.

 

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
