Рецепт из 70-х взорвал соцсети: зачем блины резали соломкой и добавляли в бульон

Этот рецепт был найден в кулинарной книге 1975 года и опубликован в соцсети.
Согласно рецепту, готовые блины после жарки остужаются и нарезаются тонкими полосками, которые добавляются в бульон.
Некоторые комментаторы говорили, что предпочли бы есть блины и запивать их бульоном. Другие же восприняли рецепт с энтузиазмом, отметив, что это уникально и креативно. Третьи узнали в этом рецепте традиционное немецкое и австрийское блюдо, которое переводится как "суп из блинов". Это блюдо напоминает по вкусу суп с лапшой, который особенно популярен в юго-западном регионе Швабия, сообщает New York Post.
Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.
