Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне

Картофельная запеканка с фаршем и овощами под сыром — сытное и ароматное блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного обеда или ужина. В отличие от классических школьных запеканок из варёного картофеля, здесь клубни используются сырыми, нарезанными тонкими ломтиками. Благодаря этому запеканка получается более сочной и по вкусу напоминает французский гратен, но с добавлением мясного фарша.

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Фарш мясной (говяжий, свиной или смешанный) — 500 г

Подготовьте продукты. Картофель берите лучше рассыпчатых сортов (например, для пюре). Очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками (не толще 2 мм). Промойте и обсушите.

Фарш. Используйте говяжий, свиной или куриный фарш. Добавьте к нему половину мелко нарезанного лука, немного соли и перца. Перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы он пропитался.

Овощи. Оставшийся лук и чеснок измельчите. Помидоры нарежьте тонкими кружочками или дольками, удалив плотные сердцевины. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой.

Соус. Смешайте сметану со сливками (если хотите более нежный вкус). Добавьте соль, перец и половину прованских трав.

Сборка. Смажьте форму маслом. Выложите половину картофельных пластинок, перемешанных с частью соуса. Сверху распределите фарш с луком, затем слой помидоров и перца. Полейте оставшимся соусом.

Запекание. Разогрейте духовку до 200 °C. Поставьте форму на средний уровень и запекайте около 40 минут.

Сырная корочка. Достаньте форму, посыпьте тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.