Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне

Картофельная запеканка с фаршем и овощами под сыром — сытное и ароматное блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного обеда или ужина. В отличие от классических школьных запеканок из варёного картофеля, здесь клубни используются сырыми, нарезанными тонкими ломтиками. Благодаря этому запеканка получается более сочной и по вкусу напоминает французский гратен, но с добавлением мясного фарша.
Картофель — 500 г
Фарш мясной (говяжий, свиной или смешанный) — 500 г
Помидоры — 500 г
Лук репчатый — 200 г
Перец болгарский красный — 150 г
Чеснок — 4 зубчика
Сметана 12% — 150 мл
Сыр твёрдый — 150 г
Прованские травы — 1 ст. л.
Масло сливочное — 10 г
Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
Подготовьте продукты. Картофель берите лучше рассыпчатых сортов (например, для пюре). Очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками (не толще 2 мм). Промойте и обсушите.
Фарш. Используйте говяжий, свиной или куриный фарш. Добавьте к нему половину мелко нарезанного лука, немного соли и перца. Перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы он пропитался.
Овощи. Оставшийся лук и чеснок измельчите. Помидоры нарежьте тонкими кружочками или дольками, удалив плотные сердцевины. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой.
Соус. Смешайте сметану со сливками (если хотите более нежный вкус). Добавьте соль, перец и половину прованских трав.
Сборка. Смажьте форму маслом. Выложите половину картофельных пластинок, перемешанных с частью соуса. Сверху распределите фарш с луком, затем слой помидоров и перца. Полейте оставшимся соусом.
Запекание. Разогрейте духовку до 200 °C. Поставьте форму на средний уровень и запекайте около 40 минут.
Сырная корочка. Достаньте форму, посыпьте тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.
Подача. Немного остудите запеканку, нарежьте порциями, посыпьте рубленой петрушкой и подавайте горячей.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
