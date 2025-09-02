Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Картофельная запеканка с фаршем и овощами под сыром — сытное и ароматное блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного обеда или ужина. В отличие от классических школьных запеканок из варёного картофеля, здесь клубни используются сырыми, нарезанными тонкими ломтиками. Благодаря этому запеканка получается более сочной и по вкусу напоминает французский гратен, но с добавлением мясного фарша.

Гратен дофинуа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гратен дофинуа

Ингредиенты (на 8 порций)

  • Картофель — 500 г

  • Фарш мясной (говяжий, свиной или смешанный) — 500 г

  • Помидоры — 500 г

  • Лук репчатый — 200 г

  • Перец болгарский красный — 150 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Сметана 12% — 150 мл

  • Сыр твёрдый — 150 г

  • Прованские травы — 1 ст. л.

  • Масло сливочное — 10 г

  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить картофельную запеканку с фаршем и овощами

  1. Подготовьте продукты. Картофель берите лучше рассыпчатых сортов (например, для пюре). Очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками (не толще 2 мм). Промойте и обсушите.

  2. Фарш. Используйте говяжий, свиной или куриный фарш. Добавьте к нему половину мелко нарезанного лука, немного соли и перца. Перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы он пропитался.

  3. Овощи. Оставшийся лук и чеснок измельчите. Помидоры нарежьте тонкими кружочками или дольками, удалив плотные сердцевины. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой.

  4. Соус. Смешайте сметану со сливками (если хотите более нежный вкус). Добавьте соль, перец и половину прованских трав.

  5. Сборка. Смажьте форму маслом. Выложите половину картофельных пластинок, перемешанных с частью соуса. Сверху распределите фарш с луком, затем слой помидоров и перца. Полейте оставшимся соусом.

  6. Запекание. Разогрейте духовку до 200 °C. Поставьте форму на средний уровень и запекайте около 40 минут.

  7. Сырная корочка. Достаньте форму, посыпьте тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

  8. Подача. Немного остудите запеканку, нарежьте порциями, посыпьте рубленой петрушкой и подавайте горячей.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

