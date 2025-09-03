Компот цвета янтаря: почему белая смородина удивляет даже гурманов

Компот из белой смородины — отличный способ сохранить вкус и пользу ягод до зимы. Он получается не только красивого прозрачного цвета, но и с яркой кислинкой, которая прекрасно освежает. Такой напиток можно делать как в чистом виде, так и сочетать с другими ягодами и фруктами, но и сама по себе белая смородина даёт превосходный результат.
• белая смородина — 600 г
• сахар — 150 г
Возьмите 2 банки объёмом 1 литр. Тщательно вымойте их с содой или обезжиривающим средством.
Простерилизуйте банки в духовке: поставьте их на противень, разогрейте духовку до 50 °C, затем увеличьте температуру до 180 °C и выдержите 10 минут. Крышки прокипятите.
• Переберите смородину, удалите веточки и повреждённые плоды.
• Опустите ягоды в миску с холодной водой на 5 минут, чтобы всплыли мусор и пыль.
• Обсушите на бумажных полотенцах.
Разложите ягоды по банкам и залейте их кипятком до краёв. Прикройте крышками и оставьте на 10 минут.
Слейте настой в кастрюлю, добавьте сахар, перемешайте и доведите до кипения. Варите 3 минуты, получая лёгкий сироп.
Влейте сироп обратно в банки: сначала на треть, встряхните, затем долейте до верха.
Закатайте крышками, переверните банки вверх дном и укутайте тёплым одеялом до полного остывания.
Готовый компот из белой смородины хранится до полугода в прохладном и сухом месте. В холодильнике срок годности увеличивается до года.
Уточнения
Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод, либо фруктовые или ягодные консервы.
