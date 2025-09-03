Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Салат с дерзким названием "Кремлёвская хряпа" давно стал народной легендой. Его происхождение окутано мифами: якобы это была любимая закуска Леонида Брежнева, которую готовили в кремлёвской столовой. Вряд ли в меню значилось именно такое название — скорее всего, значился нейтральный "салат из капусты со свёклой". Но народное остроумие быстро окрестило блюдо в духе уважительно-насмешливой иронии.

Витаминный салат из свёклы и моркови
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Витаминный салат из свёклы и моркови

Особенность салата

Главное в "хряпе" — простота и сочность. Основа — капуста, свёкла, морковь и лук. Всё это — доступные овощи, которые были в каждом советском доме круглый год. Сегодня рецепт часто дополняют чесноком, который придаёт пикантность.

Закуска получается яркой, хрустящей и кисло-сладкой. Маринад из уксуса, масла, сахара и соли делает её ещё аппетитнее.

Ингредиенты на 6 порций

• капуста — 500 г
• свёкла — 200 г
• морковь — 150 г
• лук репчатый — 150 г
• чеснок — 2 зубчика

Для маринада:
• вода — 300 мл
• масло растительное — 75 мл
• уксус 9% — 50 мл
• сахар — 3 ст. л.
• соль — 0,5 ст. л.

Как приготовить

  1. Свёклу и морковь нарежьте тонкой соломкой, капусту нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами.

  2. Чеснок пропустите через пресс, добавьте к овощам и перемешайте.

  3. Сварите маринад из воды, масла, уксуса, сахара и соли. Доведите до кипения и залейте овощи.

  4. Оставьте при комнатной температуре на несколько часов, периодически перемешивая.

  5. Переложите в банки и уберите в холодильник на 2-3 дня для окончательного маринования.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
