Советский хит без легенды: почему салат хряпа стал любимцем Брежнева

Салат с дерзким названием "Кремлёвская хряпа" давно стал народной легендой. Его происхождение окутано мифами: якобы это была любимая закуска Леонида Брежнева, которую готовили в кремлёвской столовой. Вряд ли в меню значилось именно такое название — скорее всего, значился нейтральный "салат из капусты со свёклой". Но народное остроумие быстро окрестило блюдо в духе уважительно-насмешливой иронии.

Особенность салата

Главное в "хряпе" — простота и сочность. Основа — капуста, свёкла, морковь и лук. Всё это — доступные овощи, которые были в каждом советском доме круглый год. Сегодня рецепт часто дополняют чесноком, который придаёт пикантность.

Закуска получается яркой, хрустящей и кисло-сладкой. Маринад из уксуса, масла, сахара и соли делает её ещё аппетитнее.

Ингредиенты на 6 порций

• капуста — 500 г

• свёкла — 200 г

• морковь — 150 г

• лук репчатый — 150 г

• чеснок — 2 зубчика

Для маринада:

• вода — 300 мл

• масло растительное — 75 мл

• уксус 9% — 50 мл

• сахар — 3 ст. л.

• соль — 0,5 ст. л.

Как приготовить

Свёклу и морковь нарежьте тонкой соломкой, капусту нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами. Чеснок пропустите через пресс, добавьте к овощам и перемешайте. Сварите маринад из воды, масла, уксуса, сахара и соли. Доведите до кипения и залейте овощи. Оставьте при комнатной температуре на несколько часов, периодически перемешивая. Переложите в банки и уберите в холодильник на 2-3 дня для окончательного маринования.

Уточнения

