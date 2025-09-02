Всего 20 минут — и на столе десерт, который пахнет детством и яблоками

Быстрый завтрак — это не только бутерброд или каша. Запеканка из творога с яблоком и корицей — отличный вариант, который готовится всего за 20 минут и при этом получается сытным и полезным.
• Минимум ингредиентов — всё найдётся в холодильнике.
• Готовится в микроволновке, без долгого разогрева духовки.
• Сочетает белки, углеводы и витамины, а значит, зарядит энергией на полдня.
• Подходит для детского меню: мягкая текстура и натуральные продукты.
• Творог — 200 г
• Яйцо — 1 шт.
• Яблоко — 1 шт.
• Манная крупа — 2 ст. л.
• Варёная сгущёнка — 2 ст. л.
• Сахар — 2 ч. л.
• Корица молотая — ¼ ч. л.
• Щепотка соли
В миске соедините яйцо, манку, варёную сгущёнку и творог. Добавьте щепотку соли, перемешайте и оставьте на 10 минут — за это время манка набухнет.
Очистите яблоко от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками.
Переложите творожную массу в форму для запекания, сверху выложите яблоки, посыпьте корицей и сахаром.
Отправьте в микроволновку и готовьте на максимальной мощности 5 минут.
Уточнения
