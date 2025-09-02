Всего 20 минут — и на столе десерт, который пахнет детством и яблоками

Быстрый завтрак — это не только бутерброд или каша. Запеканка из творога с яблоком и корицей — отличный вариант, который готовится всего за 20 минут и при этом получается сытным и полезным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запеканка из киноа с яблоком

Почему стоит выбрать именно этот рецепт

• Минимум ингредиентов — всё найдётся в холодильнике.

• Готовится в микроволновке, без долгого разогрева духовки.

• Сочетает белки, углеводы и витамины, а значит, зарядит энергией на полдня.

• Подходит для детского меню: мягкая текстура и натуральные продукты.

Ингредиенты на 2 порции

• Творог — 200 г

• Яйцо — 1 шт.

• Яблоко — 1 шт.

• Манная крупа — 2 ст. л.

• Варёная сгущёнка — 2 ст. л.

• Сахар — 2 ч. л.

• Корица молотая — ¼ ч. л.

• Щепотка соли

Как готовить

В миске соедините яйцо, манку, варёную сгущёнку и творог. Добавьте щепотку соли, перемешайте и оставьте на 10 минут — за это время манка набухнет. Очистите яблоко от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Переложите творожную массу в форму для запекания, сверху выложите яблоки, посыпьте корицей и сахаром. Отправьте в микроволновку и готовьте на максимальной мощности 5 минут.

Уточнения

