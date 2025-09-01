Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта

Кабачковая икра — классическая закуска, но в этом варианте она получается легче и полезнее привычной. Всё благодаря способу приготовления: овощи не жарятся, а запекаются в духовке с минимальным количеством масла. В итоге вкус получается насыщенным, а блюдо — диетическим.
В отличие от жареной, такая икра сохраняет больше витаминов и не перегружает организм лишним жиром. Кабачки богаты клетчаткой, тыква — бета-каротином, а чеснок и свежая кинза придают остроту и аромат. Минимум калорий, максимум пользы — отличный вариант даже для детского меню.
• Кабачки — 700 г
• Тыква — 300 г
• Чеснок — 35 г
• Кинза — 10 г
• Масло оливковое — 2 ст. л.
• Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
Разогрейте духовку до 180 °C, застелите противень пергаментом или фольгой. Нарежьте очищенную тыкву кусочками, сбрызните маслом, посолите и поперчите.
Выложите тыкву и половину головки чеснока (сняв верхние шелухи) на противень. Запекайте 10 минут.
Пока тыква готовится, подготовьте кабачки: разрежьте пополам, удалите семена, нарежьте крупными частями и смажьте маслом.
Добавьте кабачки на противень к тыкве и чесноку, запекайте ещё 10-15 минут до мягкости овощей и лёгкой румяной корочки.
Переложите всё в миску, выдавите запечённый чеснок, добавьте мелко нарезанную кинзу.
Измельчите блендером до однородности, приправьте солью, перцем и ложкой оливкового масла. Перед подачей дайте немного остыть.
