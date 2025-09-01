Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Тыквенный сок с мякотью — простой и полезный напиток, который можно заготовить на зиму без лишних добавок. В нём сохраняется естественный вкус овоща, а готовый продукт подходит даже детям старше трёх лет (лучше обсудить этот момент с педиатром). В отличие от свежевыжатого, такой сок готовят из отварной тыквы, ведь из сырой мякоти извлечь жидкость практически невозможно.

Тыквенный сок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тыквенный сок

Польза и особенности напитка

Тыква богата витаминами А, Е и С, калием и клетчаткой. В напитке с мякотью сохраняется большая часть полезных веществ, а также нежная текстура. Сок получается не слишком сладким, поэтому отлично подойдёт в качестве утреннего или вечернего напитка.

Что понадобится

• Тыква — 400 г
• Вода — 1,2 л
• Сахар — 80 г

Такого количества хватит примерно на 4 порции.

Этапы приготовления

  1. Подготовьте банки и крышки: тщательно вымойте и простерилизуйте, крышки прокипятите.

  2. Нарежьте мякоть тыквы кусочками, залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания варите около 15 минут на минимальном нагреве.

  3. Измельчите массу блендером до состояния пюре. Если смесь слишком густая, добавьте немного воды. Всыпьте сахар, доведите до кипения и проварите ещё 5 минут, постоянно помешивая.

  4. Разлейте сок по банкам, плотно закатайте крышками. Заготовки укутайте пледом или одеялом — так они будут постепенно пастеризоваться. Когда остынут, перенесите в прохладное место для хранения.

Советы по употреблению

Перед подачей бутылку или банку с тыквенным соком нужно энергично встряхнуть, чтобы напиток стал однородным. Лучше всего подавать охлаждённым.

Такой сок можно пить сам по себе, добавлять в смузи или использовать как основу для фруктово-овощных коктейлей.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
