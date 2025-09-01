Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот

Тыквенный сок с мякотью — простой и полезный напиток, который можно заготовить на зиму без лишних добавок. В нём сохраняется естественный вкус овоща, а готовый продукт подходит даже детям старше трёх лет (лучше обсудить этот момент с педиатром). В отличие от свежевыжатого, такой сок готовят из отварной тыквы, ведь из сырой мякоти извлечь жидкость практически невозможно.

Польза и особенности напитка

Тыква богата витаминами А, Е и С, калием и клетчаткой. В напитке с мякотью сохраняется большая часть полезных веществ, а также нежная текстура. Сок получается не слишком сладким, поэтому отлично подойдёт в качестве утреннего или вечернего напитка.

Что понадобится

• Тыква — 400 г

• Вода — 1,2 л

• Сахар — 80 г

Такого количества хватит примерно на 4 порции.

Этапы приготовления

Подготовьте банки и крышки: тщательно вымойте и простерилизуйте, крышки прокипятите. Нарежьте мякоть тыквы кусочками, залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания варите около 15 минут на минимальном нагреве. Измельчите массу блендером до состояния пюре. Если смесь слишком густая, добавьте немного воды. Всыпьте сахар, доведите до кипения и проварите ещё 5 минут, постоянно помешивая. Разлейте сок по банкам, плотно закатайте крышками. Заготовки укутайте пледом или одеялом — так они будут постепенно пастеризоваться. Когда остынут, перенесите в прохладное место для хранения.

Советы по употреблению

Перед подачей бутылку или банку с тыквенным соком нужно энергично встряхнуть, чтобы напиток стал однородным. Лучше всего подавать охлаждённым.

Такой сок можно пить сам по себе, добавлять в смузи или использовать как основу для фруктово-овощных коктейлей.

Уточнения

