Банка без уксуса: зимний салат, который хранится месяцами — рецепт без лишних хлопот

Осенью хозяйки чаще всего задумываются о заготовках, чтобы зимой на столе всегда была ароматная и насыщенная овощная закуска. Один из самых удачных вариантов — салат из баклажанов. Он не требует долгой стерилизации или добавления уксуса, а сохраняется всю зиму, оставаясь сочным и вкусным. Достаточно обжарить овощи, потушить их и переложить в банку ещё горячими. Главное — правильно укутать банки и дать им остыть.

Почему стоит выбрать баклажаны

Баклажаны ценят не только за вкус, но и за пользу. Они богаты клетчаткой, витаминами группы В, магнием и калием. Такой салат способен заменить свежие овощи зимой, когда выбор продуктов ограничен. Кроме того, баклажаны отлично впитывают ароматы приправ и соусов, поэтому закуска получается особенно насыщенной.

В отличие от многих зимних заготовок, этот рецепт не перегружен консервантами. Нет необходимости добавлять уксус — сохранность достигается за счёт термообработки и правильного хранения.

Подготовка ингредиентов

Для одной банки объёмом 1,5 литра потребуется:

• 2 баклажана (около 420 г)

• 2 сладких перца (200 г)

• 4 помидора (360 г)

• 1 репчатый лук (80 г)

• 1 стручок перца пеперони (15 г)

• 0,5 пучка петрушки (10 г)

• 4 зубчика чеснока (20 г)

• 1,5 ч. л. соли

• 0,5 ч. л. молотого кориандра

• 2 ст. л. соевого соуса

• 1,5 ст. л. растительного масла

Подготовка начинается с простого: овощи моют, очищают от семян и кожуры, а также стерилизуют банку и крышку. Это обязательный шаг, ведь именно он обеспечивает длительное хранение заготовки.

Как приготовить

Шаг 1. Обработка баклажанов

Баклажаны нарезают брусочками, слегка подсаливают и оставляют на четверть часа. За это время они выпускают горечь и лишнюю влагу. Перед готовкой кусочки отжимают.

Шаг 2. Основа из лука и томатов

Лук нарезают кубиками и обжаривают до золотистой корочки. Затем к нему добавляют нарезанные помидоры и тушат всё на сильном огне около 5 минут. Это создаёт ароматную базу для будущего салата.

Шаг 3. Перцы

Сначала в сковороду отправляют сладкий перец, нашинкованный соломкой. Через пару минут добавляют острый перчик пеперони. Такая комбинация придаёт салату лёгкую остроту и приятную пикантность.

Шаг 4. Баклажаны

Теперь очередь подготовленных баклажанов. Их обжаривают на сильном огне, а потом тушат под крышкой ещё несколько минут. Именно здесь овощи соединяются в единое блюдо.

Шаг 5. Ароматы и финал

В самом конце добавляют мелко рубленый чеснок, петрушку, кориандр и соевый соус. Благодаря этой комбинации вкус становится многослойным: от свежести зелени до лёгкой пряности кориандра.

Горячий салат сразу раскладывают в банки, закручивают крышками и переворачивают. После этого банки укутывают одеялом или пледом и оставляют остывать до комнатной температуры.

Подача

Эта заготовка универсальна. Её можно подать как закуску к основным блюдам, использовать как намазку на хлеб или багет, добавить к гарниру. Зимой такие овощи становятся настоящим украшением стола: они напоминают о лете и придают блюдам насыщенность.

Советы по хранению

• Банки лучше держать в прохладном и тёмном месте.

• После вскрытия храните салат в холодильнике.

• Если вы хотите ярче аромат, петрушку можно заменить кинзой.

Такой рецепт не только прост, но и практичен. Он подходит тем, кто не любит уксусные заготовки, и тем, кто ценит натуральный вкус овощей.

Уточнения

