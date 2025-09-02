Намажь и удиви: лёгкая закуска из привычных овощей, которая смотрится, как ресторанное блюдо

Нежная закуска из фасоли и свеклы способна удивить не только вкусом, но и пользой. Такой вариант «икры» отлично подходит для лёгкого перекуса, хорошо смотрится на праздничном столе и прекрасно сочетается с хлебцами или поджаренными ломтиками багета. Благодаря бобовым блюдо насыщено белком и клетчаткой, а свекла добавляет лёгкую сладость и красивый насыщенный цвет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Закуска из фасоли и свеклы

Польза икры

Белая фасоль ценится за высокое содержание растительного белка, магния, железа и витаминов группы В. Она легко усваивается и подходит для вегетарианского и постного питания. Свекла известна своими антиоксидантами, способностью улучшать работу пищеварения и поддерживать здоровье сосудов. В сочетании с орехами и небольшим количеством масла эта закуска становится сбалансированным источником энергии.

Ингредиенты и пропорции

Для приготовления потребуется:

1 средняя свекла весом около 130 г;

300 г консервированной белой фасоли;

1 луковица (80 г);

3 ст. ложки соевого соуса;

3 ст. ложки грецких орехов;

¼ лимона (30 г);

2 ст. ложки растительного масла;

1 ч. ложка сушёного чеснока.

Для подачи можно использовать свежую зелень и хлеб — белый, цельнозерновой или хрустящие хлебцы.

Процесс приготовления

Подготовка

Свеклу промойте и отварите в течение 40–120 минут, в зависимости от размера и зрелости. Лук очистите и нарежьте кубиками. Орехи измельчите в ступке или кухонном комбайне.

Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности. Нарежьте остывшую свеклу крупными кусками. Сложите свеклу, фасоль и лук в чашу блендера, измельчите до однородной массы. Переложите смесь в миску, добавьте орехи и сушёный чеснок. Влейте соевый соус, сок лимона, приправьте перцем. Перемешайте.

Подача

Готовую икру можно намазать на подсушенные ломтики хлеба или крекеры, украсив свежей зеленью. Закуска вкусна как в тёплом, так и в охлаждённом виде.

Секреты и вариации

• Если нет белой фасоли, можно использовать красную или пёструю — вкус будет ярче.

• Для пикантности добавьте немного копчёной паприки или перец чили.

• Часть грецких орехов можно заменить семенами тыквы или подсолнечника.

• Вместо соевого соуса подойдёт тахини или густой бальзамический уксус.

Фасоль со свеклой и орехами превращается в универсальную закуску: сытную, питательную и при этом лёгкую. Она подойдёт и для повседневного рациона, и для праздничного стола. Благодаря простым продуктам и лёгкому приготовлению её сможет повторить даже начинающий кулинар.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

