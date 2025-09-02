Намажь и удиви: лёгкая закуска из привычных овощей, которая смотрится, как ресторанное блюдо

Нежная закуска из фасоли и свеклы способна удивить не только вкусом, но и пользой. Такой вариант «икры» отлично подходит для лёгкого перекуса, хорошо смотрится на праздничном столе и прекрасно сочетается с хлебцами или поджаренными ломтиками багета. Благодаря бобовым блюдо насыщено белком и клетчаткой, а свекла добавляет лёгкую сладость и красивый насыщенный цвет.
Белая фасоль ценится за высокое содержание растительного белка, магния, железа и витаминов группы В. Она легко усваивается и подходит для вегетарианского и постного питания. Свекла известна своими антиоксидантами, способностью улучшать работу пищеварения и поддерживать здоровье сосудов. В сочетании с орехами и небольшим количеством масла эта закуска становится сбалансированным источником энергии.
Для приготовления потребуется:
Для подачи можно использовать свежую зелень и хлеб — белый, цельнозерновой или хрустящие хлебцы.
Свеклу промойте и отварите в течение 40–120 минут, в зависимости от размера и зрелости. Лук очистите и нарежьте кубиками. Орехи измельчите в ступке или кухонном комбайне.
Готовую икру можно намазать на подсушенные ломтики хлеба или крекеры, украсив свежей зеленью. Закуска вкусна как в тёплом, так и в охлаждённом виде.
• Если нет белой фасоли, можно использовать красную или пёструю — вкус будет ярче.
• Для пикантности добавьте немного копчёной паприки или перец чили.
• Часть грецких орехов можно заменить семенами тыквы или подсолнечника.
• Вместо соевого соуса подойдёт тахини или густой бальзамический уксус.
Фасоль со свеклой и орехами превращается в универсальную закуску: сытную, питательную и при этом лёгкую. Она подойдёт и для повседневного рациона, и для праздничного стола. Благодаря простым продуктам и лёгкому приготовлению её сможет повторить даже начинающий кулинар.
